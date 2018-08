I 100 migranti della Diciotti a Rocca di Papa | clamorosa protesta contro il Vaticano

Il centro Auxilia della CEI di Ariccia accoglie 100 migranti Diciotti/ Ultime notizie : "Non guardiamo altrove' : Nave Diciotti , Cei accoglie 100 migranti : Francesco, 'vanno a Rocca di Papa'. Chiesa sfida Governo: 'non si fa politica sulla pelle dei poveri'.

I migranti della Diciotti sono sbarcati : la Chiesa ne accoglierà più di 100 : sono sbarcati nella notte a Catania i circa 150 migranti ancora sulla nave della Guardia Costiera Diciotti . Si conclude un'odissea durata oltre 10 giorni, con il trasferimento nell'hotspot di Messina: successivamente circa una ventina saranno trasferiti in Albania (e altrettanti in Irlanda), mentre gli altri saranno accolti da strutture della Chiesa .Continua a leggere

Più di 100 migranti hanno superato la barriera che divide il Marocco dall'enclave spagnola di Ceuta : Circa 115 migranti provenienti dall'Africa hanno forzato una recinzione coperta da filo spinato che separa il Marocco dall'enclave spagnola di Ceuta , hanno aggredito e ferito sette poliziotti e sono entrati in territorio europeo; anche alcuni migranti sono rimasti feriti negli

Malta - nave militare salva 100 migranti : 2 i morti/ Scontro con Salvini : “Italia non prese sua quota Lifeline” : Malta , nave militare salva 100 migranti : morti due naufraghi, le ultime notizie. Scontro con Salvini e il Governo italiano. "non hanno mai preso la loro quota di Lifeline"(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 17:21:00 GMT)

Ceuta - nuovo assalto migranti al confine : 100 entrano in Spagna/ Ultime notizie : scontri con agenti e feriti : Ceuta , nuovo assalto migranti al confine : oltre 100 entrano in Spagna . scontri con la polizia spagnola e feriti . Lo scorso luglio furono 600 a superare la barriera.(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 15:19:00 GMT)

Migranti - altri 100 arrivi a Lampedusa. La Tunisia ferma 9 jihadisti diretti in Italia. Alert per un gommone con 150 a bordo che non si trova : Undici tunisini si rifiutano di salire sull'Aquarius e arrivano a Lampedusa con una motovedetta. altri 114 soccorsi da Malta. Le autorità tunisine fermano 15 persone in procinto di imbarcarsi