Huawei Mate 20 Lite si presenta in un primo video hands-on

Smartphone Android in offerta oggi 27 agosto : Huawei P20 - Huawei Mate 10 Lite - Xiaomi Mi Mix 2 e tanti altri ancora : Gli Smartphone oggi in offerta sono: Huawei P20, Honor 9 Lite, Huawei Mate 10 Lite, Xiaomi Mi Mix 2 e Sony Xperia XZ2 Compact. Metterete mano al portafogli?

I Huawei Mate 20 potrebbero ricaricarsi in modalità wireless a… 20 watt! : Prendendo per buono il rumor, l'accessorio Qi dal nome Huawei LZ80 è accreditato di una potenza massima in uscita di 20 watt

Finalmente ufficiale il nuovo Huawei Mate 20 Lite : scheda tecnica - prezzo e uscita in Italia : Sono giorni che si parla di Huawei Mate 20 Lite, uno degli smartphone Android più attesi di questo Q3 2018, ma a partire da oggi 27 agosto è Finalmente possibile concentrarsi sulla scheda tecnica ufficiale del device. Senza ovviamente dimenticare altri aspetti come il prezzo di listino e la data di uscita in Italia, nonostante nei giorni scorsi siano trapelate persino alcune notizie relative ad offerte Vodafone per il prodotto. Vediamo dunque ...

Huawei Mate 20 Lite è ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche : Presentato ufficialmente il nuovo smartphone Huawei Mate 20 Lite. Ecco la Scheda Tecnica di Huawei Mate 20 Lite e le Caratteristiche Tecniche di questo smartphone. Huawei Mate 20 Lite Huawei Mate 20 Lite è ormai ufficiale, anche se manca la presentazione da parte dell'azienda. Lo smartphone è già in vendita in Polonia, quindi possiamo andare […]

Huawei Mate 20 Lite è ufficiale con USB Type-C - NFC e un ottimo hardware a prezzo medio : In attesa della presentazione ufficiale dei fratelli maggiori, Huawei Mate 20 Lite è ormai noto con HiSilicon Kirin 710, USB Type-C e NFC.

Già nel listino di Vodafone il prossimo Huawei Mate 20 Lite : offerte e prezzo a rate : Ancora prima della presentazione ufficiale l'attesa Huawei Mate 20 Lite entra nel catalogo Vodafone, all'interno del canvass 'Telefono Facile'. Il dispositivo, di cui dovremmo fare la conoscenza nell'arco delle prossime settimane, potrà essere abbinato alle promozioni 'Unlimited X3, One Family, C'All Super e C'All Global', con 30 rate mensili di 4.99 euro ciascuna, ed un anticipo di 179.99 euro (il contributo di recesso anticipato, ...

Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro con Android 9 Pie - mentre il Kirin 980 arriverà il 31 agosto : Affidandoci alle indiscrezioni, possiamo affermare con sufficiente certezza che i Huawei Mate 20 saranno presentati ad ottobre

Irrompente aggiornamento per la famiglia Huawei Mate 10 : feature killer dal P20 Pro : Non sembrano volersi fermare i membri della famiglia Huawei Mate 10, viste le novità che stanno per approdare a bordo di cui ci giunge notizia direttamente dall'Australia. Secondo quanto riportato dalla fonte locale 'ausdroid.net', la modifica cruciale che dovrebbe andare a fare la differenza consisterebbe nell'apporto di una delle caratteristiche che sta facendo la fortuna di Huawei P20 Pro, ovvero la possibilità di catturare fotografie a ...

Huawei Mate 20 - Mate 20 Pro e Xiaomi Mi MIX 3 in nuovi render a confronto : Huawei Mate 20, Huawei Mate 20 Pro e Xiaomi Mi MIX 3 in un breve confronto estetico basato sulle ultime informazioni trapelate: ecco gli ultimi render non ufficiali, che mostrano le differenti scelte di design.

Un aggiornamento in corso di rilascio per i Huawei Mate 10 porta la modalità notturna di P20 Pro : Arrivano segnalazioni dall'Australia in merito ad un aggiornamento software che coinvolge la famiglia Huawei Mate 10

Huawei Mate 20 : i primi render confermano tre fotocamere posteriori e notch a forma di goccia : Huawei Mate 20 non è stato ancora presentato al pubblico, e probabilmente non lo sarà fino al mese di ottobre in linea con quanto avvenuto con il modello precedente, ma in compenso sono tante le indiscrezioni che continuano a mettere al centro dell'attenzione il dispositivo con dettagli più o meno credibili che stuzzicano l'interesse degli appassionati in attesa del momento in cui verrà svelato. Pochi giorni fa si è parlato della ...

Una presunta immagine conferma la disposizione delle fotocamere di Huawei Mate 20 Pro : Una nuova presunta immagine reale ci mostra quella che dovrebbe essere la parte posteriore di Huawei Mate 20 Pro, con la sua triplice fotocamera.

Tutto quello che sappiamo su Huawei Mate 20 : Mancano ancora più di 2 mesi alla presentazione di Huawei Mate 20 che dovrebbe vedere la luce il prossimo 16 ottobre a Londra insieme al fratello Mate 20 Pro. Ma con l’ultima tornata di rumors e di rendering si racconta tantissimo del futuro top di gamma della marca cinese. Come a riepilogare tutte le ultime indiscrezioni uscite negli scorsi giorni e settimane, sul celebre portale XDA-Developers sono stati pubblicati rendering. Queste ...