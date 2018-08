“Ho visto suore uccidere bambini” | abusi | maltrattamenti e torture nell’orfanotrofio nel

Ponte Morandi - parla la testimone : “Ho visto i tiranti spezzarsi - poi sono caduti sulla carreggiata. Tutto in 15 secondi” : “Ho visto i tiranti spezzarsi contemporaneamente, poi sono caduti sulla carreggiata, l’hanno fatta salire in alto e dopo si è spezzata la campata”. È il racconto di Maria Marangolo, che al momento del crollo del Ponte Morandi si trovava ad una fermata dell’autobus in via Fillak. Era il 14 agosto e a Genova si è verificata la più inaspettata delle tragedie: 38 le persone morte. Marangolo, infermiera della Asl genovese, ricorda ...

Crollo ponte Genova - la testimone : “Ho visto i tiranti staccarsi e gli stralli spezzarsi in due” : Claudia Grottin, architetto dipendente di Ikea, si trovava in zona Ribalta quando è crollato il ponte Morandi a Genova. Ai microfoni di Fanpage.it ha raccontato ciò che ha visto: "I tiranti sciabolare nell'aria, via, come se fossero state delle grandi fruste nere, e allo stesso tempo gli stralli accartocciarsi, spezzarsi in due, travolgendo la carreggiata".Continua a leggere

“Ho un tumore alla vulva : è visto come un tabù - ma si prenderà comunque la mia vita” : alla 46enne Emma Robinson sono stati concessi solo pochi mesi di vita dai medici. Ora il suo obiettivo è sensibilizzare più persone possibili sulla malattia che "è iniziata con un prurito". "Conosco molte donne nella mia stessa situazione che non si mai fatte vedere da un medico perché troppo imbarazzante: questo è assurdo" dice.Continua a leggere

Incendio Atene : 79 morti - si cercano sopravvissuti/ Ultime notizie - testimone : “Ho visto scene orribili" : Incendio Atene, video e Ultime notizie dalla Grecia: “Qui come Pompei”, raccontano i sopravvisuti. Bilancio morti e feriti potrebbe aggravarsi. Pescherecci e yacht partecipano ai soccorsi(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 15:27:00 GMT)

Interrotto il concerto di Liam Gallagher in Spagna per una strana presenza sul palco (video) : “Ho visto di peggio” : Il concerto di Liam Gallagher in Spagna è stato Interrotto per strane presenze. Tra gli headliner del Festival di Benicassim, l'artista si è ritrovato a dover interrompere lo spettacolo per capire cosa stesse succedendo sul palco, per poi riprendere con il brano Cigarettes & Alcohol. Stando al video circolato in rete, si sarebbe trattato di un pesce scagliato da una persona del pubblico, per scopi non meglio identificati se non quelli ...

Apocalisse incendi in Grecia - testimone : “Ho visto cadaveri - auto bruciate. Mati non esiste più” : Gli incendi nelle grandi pinete in Grecia, vicino ad Atene, hanno provocato finora 50 vittime, secondo quanto reso noto dalla Protezione civile greca. Il bilancio è ancora provvisorio, mentre le fiamme continuano a divampare senza che i pompieri riescano a domarle, e nuovi roghi vengono segnalati in altre regioni del Paese (Corinto, Aghios Haralambos, Ano Kalamaki, Galota e Isthmia). Il maggior numero di vittime si registra vicino alla località ...

TORONTO - DUE MORTI E 14 FERITI DOPO SPARATORIA/ Video ultime notizie : “Ho visto il massacro - gente che urlava” : TORONTO, due MORTI e 14 FERITI DOPO SPARATORIA. Video ultime notizie: attentato di matrice Isis? Fra i FERITI vi sarebbe anche una bambina di 9 anni che versa in gravi condizioni(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 09:29:00 GMT)