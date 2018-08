HBO non teme la concorrenza e va all’attacco in un tweet

gqitalia

(Di mercoledì 29 agosto 2018) Poco prima di rilasciare il primo teaser-trailer di True Detective 3, HBO ha lanciato uncon cui ha fatto partire il countdown per la sua nuova stagione tv. Il celebre canale ha postato un video molto accattivante in cui, in una manciata di minuti, dà ai telespettatori un bell’assaggio delle proprie produzioni in arrivo nei prossimi mesi. Complice un montaggio serrato, quasi roboante, l’intenzione sembra sia anche quella di lanciare un messaggio chiaro e forte alla(in particolare a Netflix?). HBO non sembra propriorla come se avesse intenzione di giocare tutte le sue carte, con l’obiettivo di vincere la gara degli ascolti e non solo (dato che anche i pareri della critica sono importanti). Si inizierà con la seconda stagione di The Deuce, che racconta la New York degli anni’70 e il boom del porno, con protagonisti James Franco e Maggie ...