Hard Rock Cafe e Universal Music Italia celebrano Freddie Mercury

Film e disco per celebrare 50 anni di Hard rock : A quanto pare, il cantante Robert Plant non vuole saperne di riunire i Led Zeppelin per un tour celebrativo del 50esimo anniversario della band. I fan si consolano con la ristampa in più formati di ...

NBA - da Olajuwon fino a Paul&Harden : 24 ore targate Rockets su Sky Sport NBA : Alle 22.00 allora ecco in programmazione su Sky Sport prima la gara-6 dominata ancora una volta da "The Dream" , che segna 30 degli 86 punti di squadra, e quindi a mezzanotte la decisiva gara-7, che ...

NBA – Gentile pronto a vestire la maglia dei Rockets : “sarà una favola - mi allenerò con Paul - Harden e Anthony!” : Alessandro Gentile si unirà agli Houston Rockets durante il training camp estivo: il cestista ex Bologna e Olimpia Milano si giocherà le sue carte per restare nel mondo NBA Giocare in NBA è il sogno di ogni ragazzo che, fin da bambino, ha preso in mano un pallone da basket. A breve, questo sogno si realizzerà per Alessandro Gentile, seppur non ‘completamente’. Il cestista ex Bologna e Milano si aggregherà al training camp degli ...

Led Zeppelin - la band compie 50 anni/ Video - gli inventori dell'Hard Rock entrati nella leggenda : Led Zeppelin, la band compie 50 anni: traguardo speciale per i pionieri dell'hard rock, ecco la loro storia ed i successi, social invasi per fargli gli auguri(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 15:05:00 GMT)

RicHard Brock Anatomia di un segreto film stasera in tv 11 agosto : trama - curiosità - streaming : Richard Brock Anatomia di un segreto è il film stasera in tv sabato 11 agosto 2018 in onda in prima serata su Rai 2 alle 21:55. La pellicola è diretta da Andreas Prochaska e ha come protagonisti Heino Ferch, Fritz Karl, Sabrina Reiter, Inge Maux. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Richard Brock Anatomia di un segreto film stasera in tv: scheda TITOLO ...

Mercato NBA – L’ex Houston Robert Horry bacchetta i Rockets : “Capela pagato troppo - la sua forza sono Harden e Paul” : Le cifre del rinnovo di Clint Capela non hanno convinto Robert Horry: l’ex Houston Rockets convinto che la forza del centro svizzero sia dovuta all’aiuto di Harden e Paul Nella giornata di ieri, Clint Capela ha firmato con gli Houston Rockets. Dopo una lunga trattativa, il centro svizzero, finito sul Mercato NBA da restricted free agent, ha accettato l’offerta della franchigia texana da 90 milioni per 5 anni. Capela ...

Mercato NBA – James Harden accoglie Carmelo Anthony ai Rockets : “tireremo fuori il meglio da lui - vuole vincere!” : James Harden ha speso parole d’elogio per Carmelo Anthony, pronto a trasferirsi ai Rockets: Melo ha voglia di vincere e Houston gli permetterà di esprimersi al meglio Sembra questione di giorni, siamo ai dettagli, va smaltita la burocrazia. Da un momento all’altro Carmelo Anthony dovrebbe diventare un nuovo mebro del roster degli Houston Rockets. Trasferitosi dai Thunder agli Hawks, franchigia con la quale si è accordato per un ...