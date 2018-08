Halo | The Master Chief Collection si aggiorna con il supporto 4K HDR e non solo

Halo : The Master Chief Collection verrà aggiunto a Xbox Game Pass : I videogiocatori abbonati a Xbox Game Pass si stanno godendo in questo periodo diverse notizie positive. Non bastava infatti l’arrivo di DOOM e Rage e la pubblicazione dell’app ufficiale per smartphone: un’altra novità è in agguato. Microsoft, in occasione del Gamescom, ha annunciato che l’1 settembre 2018 gli abbonati al servizio potranno giocare gratuitamente ad Halo The Master Chief Collection, la nota collezione ...

Gamescom 2018 : Halo The Master Chief Collection è in arrivo su Xbox Game Pass : Se ne parlava da ormai diverso e molti fan non vedevano l'ora della conferma ufficiale da parte di Microsoft e di una data di uscita vera e propria che finalmente è arrivata grazie all'Inside Xbox organizzato in occasione della Gamescom 2018.Halo The Master Chief Collection è in arrivo su Xbox Game Pass, il servizio in abbonamento che permette di accedere a una libreria di titoli in costante ampliamento, con tanto di miglioramenti evidenti ...

Save the Children - 100 bambini a rischio ogni giorno per il nuovo blocco delle forniture di combustibile al varco di Karem SHalom : Gaza Il blocco delle forniture di combustibile per Gaza scattato da ieri presso il principale varco israeliano di Kerem Shalom, secondo blocco in meno di un mese, mette a gravissimo rischio il ...