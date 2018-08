' Ha perso la memoria e' | ecco cosa svela Romina Power sulla scomparsa di Ylenia Carrisi

Kyrgios e dei simpatici aneddoti sulla sua scarsa… memoria : “ho perso un aereo per guardare Facebook! Ecco com’ è andata” : k Nick Kyrgios è uno dei tennisti più simpatici del circuito. È innegabile che quando ci sia di mezzo l’australiano, ci si debba aspettare sempre qualcosa di ‘particolare’, del resto la stranezza Kyrgios ce l’ha nel DNA. E Nick non fa nulla per nasconderlo anzi, ci scherza su come accaduto nel corso dell’intervista per il sito ATPWorldTour.com per la rubrica “The Last Time”. Il tennista australiano ha svelato ...

Cosa succede esattamente nel cervello di una persona dotata di super memoria : Lo studio pubblicato su di una prestigiosa rivista scientifica, PNAS , è stato effettuato da un team coordinato dall'istituto Scientifico IRCCS S. Lucia. Esso è stato condotto su di una popolazione di ...

In The Fall 3 su Rai4 Spector ha perso la memoria - oppure mente? Anticipazioni 8 e 15 luglio : Continua The Fall 3 su Rai4, e si avvicina al finale di stagione. Avevamo lasciato Paul Spector in ospedale, incapace di ricordare quanto accaduto. L'uomo sta mentendo oppure sta dicendo la verità? In ogni caso, Stella sarà costretta ad indagare ancora a fondo poiché non si fida di lui. Allo stesso tempo, la Gibson affronterà le conseguenze delle sue indagini e l'impatto che hanno avuto sui suoi cari. Nell'episodio 3x03, dal titolo "The Gates ...

Svelato il segreto delle persone con "supermemoria" : Ci sono persone in grado di ricordarsi tutto, anche quei giornate normali e monotone in cui apparentemente non succede nulla: sono i soggetti dotati di ipermemoria autobiografica. Un'indagine condotta per la prima volta al mondo ha permesso di studiare i meccanismi neurobiologici alla base di tale straordinaria capacità.La ricerca è stata condotta in Italia presso la Fondazione Santa Lucia Irccs di Roma, e pubblicata sulla rivista Proceedings of ...