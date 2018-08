Grandissimi obiettivi in testa

Pjanic al settimo cielo per la sua Juventus : “Grandissimi obiettivi e CR7…” : Miralem Pjanic ha parlato dell’avvio di stagione della sua Juventus, due vittorie ed un ottimo impatto da parte del regista bianconero “Abbiamo in testa grandissimi obiettivi. Non sarà facile ma abbiamo una rosa importante e tutti uniti, società, tifosi e squadra, possiamo raggiungerli”. Non nasconde le ambizioni della Juventus per questa stagione il centrocampista Miralem Pjanic autore sabato del primo gol bianconero ...