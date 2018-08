Grande Fratello | Rodrigo Alves | il Ken Umano espulso dall' edizione inglese

Grande Fratello Vip - anticipazioni/ Cicciolina si candida : tutti gli altri nomi del cast : Grande Fratello Vip, anticipazioni/ Cicciolina si candida per entrare nella Casa più spiata d'Italia: tutti gli altri nomi del cast in attesa del prossimo mese.(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 03:10:00 GMT)

“Sono distrutta. Mi tremano le mani”. Grave lutto per Alessia Prete del Grande Fratello : Alessia Prete in lutto. La ex gieffina, che nella Casa di Cinecittà si è fidanzata con il coinquilino Matteo Gentili, ha fatto sapere su Instagram di aver ricevuto una bruttissima notizia al suo risveglio. Ed è stato lì, sul social, che la concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Nip, quella poi vinta da Alberto Mezzetti, ha aperto il suo cuore ai fan scrivendo un lungo e accorato messaggio per quello che si presume sia ...

Marina La Rosa : "Anche io sono stata molestata. Prima e dopo il Grande Fratello" : sono passati tanti anni da quando Marina La Rosa ha partecipato alla Prima edizione del Grande Fratello.Soprannominata "la gatta morta", Marina si è sempre fatta conoscere per quella che non ha paur di niente e nessuno. Quando aveva qualcosa da dire lo ha sempre detto e anche ora è così. Intervistata da Libero, La Ros aha fatto una rivelazione inaspettata. Parlando di Asia Argento, abusi e violenze sessuali, Prima si è divertita nel lanciare ...

Ken Umano espulso dal Grande Fratello Vip Inglese : Rodrigo Alves è stato espulso dal “Grande Fratello Vip” Inglese. Il “Ken Umano”, che già aveva partecipato in qualità di ospite all’ultima edizione del Gf in Italia, condotta da Barbara d’Urso, è stato costretto ad abbandonare la Casa del reality dopo alcune frasi a sfondo razzista che avevano acceso le polemiche e a un non meglio precisato “incidente”. “Dopo un ulteriore incidente, Rodrigo è ...

Grande Fratello Vip 3 - Ilona Staller si propone : "Se entro nella casa - do tutto in beneficenza" : Ilona Staller si dichiara pronta a fare le valigie per varcare la porta rossa della casa del Grande Fratello Vip 3. Il reality condotto da Ilary Blasi partirà il prossimo mese, ma il toto-nomi relativo al cast dei concorrenti è ancora apertissimo.Dalle colonne del settimanale Sono, l'ex attrice hard ungherese si candida ufficialmente come inquilina della nuova edizione celebrity del programma. Lo scopo della partecipazione non ha a che fare ...

Grande Fratello Vip 2018/ Simona Ventura prende il posto di Ilary Blasi - messa in onda rimandata? : Nessuna super partenza a inizi settembre e anche il Grande Fratello Vip 2018 sembra destinato ad andare in onda a fine settembre o, addirittura, a ottobre magari al lunedì sera.(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 11:43:00 GMT)

Grande Fratello Vip - concorrente si masturba davanti alle telecamere : Il Grande Fratello Vip in Germania è finito nella bufera: la pornostar Katja Krasavice ha dato infatti spettacolo praticando autoerotismo nella vasca con il tubo della doccia, naturalmente davanti ...

Ilary Blasi - il colpaccio pazzesco : Grande Fratello Vip - chi trascina nel reality : Grandi manovre per la nuova edizione del Grande Fratello Vip . I siti specializzati danno per cento il nome del comico Maurizio Battista, già visto in Colorado , Zelig e Quelli che il calcio . È lo ...

Grande Fratello Vip 3 : Maurizio Battista confermato nel cast. Lo rivela lui stesso durante uno spettacolo : Grande Fratello Vip 3: Maurizio Battista concorrente del reality di canale 5 condotto da Ilary Balsi e Alfonso Signorini. Maurizio Battista gieffino della terza edizione del Grande Fratello Vip Stavolta non abbiamo dei rumors né voci di corridoio, ma una conferma dal diretto interessato. Maurizio Battista, attore e comico di professione, durante lo spettacolo “Scegli una carta” ha rivelato al pubblico di essere uno dei concorrenti del prossimo ...

