Gra | riduzione di carreggiata per lavori | traffico in tilt

Manovra - Gravaglia : Gli 80 euro potranno trasformarsi in riduzione fiscale : "Non è vero che aumenterà l'Iva e non è altrettanto vero che si eliminerà il bonus degli 80 euro. Non si tolgono gli 80 euro si sta valutando di trasformarli in riduzione fiscale anziché in bonus: conta il netto in busta paga, non come si arriva a quell'importo". Lo precisa il viceministro all'Economia Massimo Gravaglia, spiegando che "nessuno sarà penalizzato".--In un colloquio con il Corriere della Sera, Gravaglia precisa che "quando si ...

Pensioni - Salvini contro Boeri : “Riduzione degli immiGrati preoccupante perché mancheranno contributi? Ma basta” : Giusto giovedì l’Ufficio parlamentare di bilancio lo ha ricordato con un report ad hoc: un calo degli arrivi di migranti comporta problemi per i conti italiani, perché gli immigrati che lavorano e pagano i contributi ci aiutano a pagare le Pensioni. Ora che a ripeterlo è il presidente dell’Inps Tito Boeri, arriva l’altolà del ministro dell’Interno Matteo Salvini. “Secondo Boeri, presidente dell’Inps, la ...

