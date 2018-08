GP di San Marino | mostra a Rimini dedicata al campione Renzo Pasolini

Tutto pronto per il concerto di Pino Marino ad AntronSano il prossimo 2 settembre in piazza : Una qualche via si cerca solo così, accade nei sentieri meno battuti di montagna come nella scienza. La scoperta della penicillina è il frutto di un errore, di una caduta di muso, non certo di un ...

MotoGP - GP San Marino 2018 : programma - orari e tv. Si corre tra due settimane a Misano : Tra due settimane (7-9 settembre) il Circus del Motomondiale tornerà in scena per il 13° appuntamento sul tracciato di Misano, in occasione del GP d San Marino 2018. Su uno dei tracciati più impegnativi e attesi dell’anno, i centauri vorranno regalare tante emozioni al pubblico presente. Sarà il weekend di casa per Valentino Rossi, motivato davanti al proprio pubblico a far bene e regalarsi quel successo che in questo 2018 ancora è ...

Due detenuti evasi dal carcere di San Marino : Due detenuti sono evasi, alle 14.30 di oggi pomeriggio, dal carcere dei Cappuccini di San Marino. La dinamica dell'evasione è in fase di ricostruzione, ma di sicuro c'è stata una colluttazione con una ...

Evasione dal carcere di San Marino : posti di blocco fino a Rimini : Evasione, oggi 19 agosto intorno alle 15, dal carcere dei Cappuccinì dell'antica Repubblica di San Marino . E' il carcere più piccolo del mondo, con sei celle in tutto. A fuggire, pare durante l'ora d'aria, due detenuti, un italiano e un serbo, condannati per furto rispettivamente a 12 e 18 mesi. L'Evasione è avvenuta dopo aver sorpreso ...

San Marino - conti dormienti verso la prescrizione : Lo comunica il Ministero dell'Economia e lo ricorda a tutti gli italiani residenti in territorio sammarinese l'Ambasciata d'Italia allo scopo di consentire ai diretti interessati di effettuare una ...

Per tre giorni Enna ospiterà oltre 350 congressisti nella Convention nazionale del Kiwanis Distretto Italia- San Marino : Ogni anno i progetti di service sfiorano i 150mila, di cui molti rivolti ai bambini del mondo, diventati la 'mission' dei kiwaniani. Scopo dei club Kiwanis "offrire ai loro iscritti l'opportunità d'...