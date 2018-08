Google Duo ora supporta tablet Android e iPad

Inbox by Gmail e Google Duo si aggiornano e ci svelano i progetti degli sviluppatori : Un nuovo aggiornamento delle applicazioni Inbox by Gmail e Google Duo ci suggerisce alcune delle funzionalità su cui gli sviluppatori sono al lavoro L'articolo Inbox by Gmail e Google Duo si aggiornano e ci svelano i progetti degli sviluppatori proviene da TuttoAndroid.

Google Assistant ora può avviare le videochiamate su Google Duo : Google Assistant è sempre più utilizzato dagli utenti, così l’azienda di Mountain View sta inserendo sempre più funzioni all’interno dell’assistente virtuale. Nelle ultime […] L'articolo Google Assistant ora può avviare le videochiamate su Google Duo proviene da TuttoAndroid.

Google Duo potrebbe aggiungere la pausa alle chat video e premi per gli amici : L'aggiornamento di oggi mostra alcune novità in arrivo per Google Duo, con un probabile pulsante di pausa per le chat video e un sistema di ricompense per invitare gli amici a usare l'app. Non è chiaro di che tipo di ricompense si tratterebbe, magari qualche buono regalo da spendere sul Play Store. L'articolo Google Duo potrebbe aggiungere la pausa alle chat video e premi per gli amici proviene da TuttoAndroid.

Google Duo ora supporta un maggior numero di dispositivi e tablet : Google sta implementando il supporto per più dispositivi su un account per supportare i tablet e gli smart display abilitati per Google Assistant. Il supporto di più dispositivi permette di connettere l'account Google al numero di telefono in Google Duo e di effettuare e ricevere chiamate tramite lo stesso o l'indirizzo email. L'articolo Google Duo ora supporta un maggior numero di dispositivi e tablet proviene da TuttoAndroid.