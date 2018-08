Golf – Italian Pro Tour | Cervino Open | gli azzurri favoriti alla vittoria

Golf - un italiano vince a Praga : l'impresa di Pavan : Il primo premio incassato da Pavan, 167 mila euro, lo porta dal 39esimo posto dal 53esimo della Race to Dubai, la classifica europea, e nei primi 150 giocatori del mondo, numero 138 del World ...

Golf – Nordea Masters : Renato Paratore difende il titolo - cinque in tutto gli italiani in gara : Oltre a Renato Paratore, che difende il titolo vinto un anno fa, ci saranno anche Edoardo Molinari, Matteo Manassero, Nino Bertasio e Andrea Pavan Renato Paratore difende il titolo nel Nordea Masters (16-19 agosto), torneo dell’European Tour in programma sul percorso dell’Hills GC, a Gothenburg in Svezia. E’ stato il primo successo del romano, che a 20 anni e 172 giorni è divenuto il più giovane a imporsi in tale evento. Insieme a ...

Golf – WGC Bridgestone Invitational : rimonta di Francesco Molinari - l’italiano guadagna diciotto posizioni : Il Golfista italiano ha recuperato terreno risalendo nella top 40, in vetta rimane saldamente Justin Thomas Francesco Molinari ha effettuato una buona rimonta nel WGC-Bridgestone Invitational, terzo dei quattro tornei del WGC, il minitour mondiale, risalendo dal 57° al 39° posto con 281 (70 72 70 69, +1) colpi, grazie a un parziale di 69 (-1) in un giro finale affrontato con decisione e buon gioco, miglior viatico in vista dell’US PGA ...

Golf italiano d'oro - diciotto vittorie azzurre in sei mesi : Roma, 30 lug., askanews, - diciotto vittorie azzurre in campo internazionale nell'arco di sei mesi, di cui ben otto negli ultimi quaranta giorni. Dalle tre storiche imprese di Francesco Molinari, ...

Golf - European Tour 2018 : comanda Bryson Dechambeau dopo il primo giro del Porsche European Open. Gli italiani inseguono : dopo l’Open Championship e il trionfo di Chicco Molinari, il Tour europeo riparte dalla Germania, da Amburgo precisamente, dove oggi è cominciato il Porsche European Open. Il primo giro ha visto l’americano Bryson Dechambeau chiudere in testa, con un giro in 66, ovvero sei colpi sotto il par, con una bella sequenza di sette birdie dopo il bogey in avvio. Alle spalle dello statunitense inseguono tre francesi, ovvero Mike Lorenzo-Vera, ...

Golf – Des Iles Borromées Open - tutto pronto per il torneo in calendario nell’Alps Tour e nell’Italian Pro Tour : L’evento è stato preceduto dalla Pro Am del Des Iles Borromées Open presented by Cashback World vinta con “meno 38” dalla squadra di Pietro Ricci Inizia sul percorso del Golf Des Iles Borromées, a Brovello Carpugnino (VB), il Des Iles Borromées Open presented by Cashback World (26-28 luglio), torneo in calendario nell’Alps Tour e nell’Italian Pro Tour Banca Generali Private. L’evento è stato preceduto dalla Pro Am del Des Iles Borromées ...

Tennis - Golf - scherma e salto in alto : la rinascita dello sport italiano : La scuola azzurra è forse la migliore del mondo, dunque la notizia della medaglia d'oro nella spada individuale di Mara Navarria ai Mondiali in corso in Cina non dovrebbe sorprendere più di tanto. E ...

Golf - British Open : Molinari diventa "The italian machine" : In questo momento, Molinari è il miglior giocatore al mondo''. Una macchina da Golf: the italian machine. Valentina Buzzi

Golf - British Open 2018 : Francesco Molinari è l'uomo dei miracoli. Un giro da favola per coronare un sogno - il Golf italiano si stringe ... : E in quel putt alla 18 c'è l'essenza stessa dello sport italiano , la voglia di non mollare mai, la smania di vincere e di dimostrare al mondo di essere i più forti, anche quando i pronostici dicono ...

Golf - British Open 2018 : Francesco Molinari è l’uomo dei miracoli. Un giro da favola per coronare un sogno - il Golf italiano si stringe intorno al suo diamante : La storia del golf italiano è riscritta. Francesco Molinari è ufficialmente una leggenda dello sport in Italia. E’ lui il primo azzurro di sempre a vincere un torneo dello Slam. Il 22 luglio 2018 è una data già incastonata tra le pietre miliari dell’epopea sportiva dello stivale, il giorno in cui Chicco Molinari ha trionfato nel British Open, terzo Major stagionale che ha avuto luogo sul mitico Carnoustie. Una prestazione sublime, in ...

Molinari nella storia del Golf italiano : il racconto del successo nel 147 ° Open Championship : Francesco Molinari ha vinto l’Open Championship con 276 colpi, superando fenomeni del calibro di Rory McIlroy Francesco Molinari ha vinto il 147 ° Open Championship disputato a Carnoustie, in Scozia. Si tratta di un’impresa storica: è infatti il primo italiano a vincere un major di golf. Al terzo successo stagionale, Molinari ha chiuso il torneo in 276 colpi. Molinari è entrato nella storia del golf vincendo con 276 (70 72 65 ...

Golf - British Open 2018 : Chicco Molinari - sei nella leggenda! Il giorno più bello di sempre - oggi si scrive la storia dello sport italiano : ... domando il mitico Carnoustie e mettendo in fila i più grandi interpreti della disciplina con una prestazione sensazionale, che ha lasciato a bocca aperta il mondo intero . Una freddezza glaciale nei ...

Molinari vince l’Open Championship e diventa il più grande Golfista italiano di sempre : Diciotto buche, quattro giornate, uno spettacolo unico di inattaccabile solidità e immenso talento. Francesco Molinari entra nella storia del golf mondiale. E lo fa da protagonista, conquistando uno dei quattro principali tornei del circuito internazionale: l’Open Championship (o British Open). Quello che ogni golfista, soprattutto se nato nel Vecchio Continente, sogna prima o poi di vincere. Molinari lo ha fatto completando ...

Molinari vince l'Open Championship e diventa il più grande Golfista italiano di sempre : La cronaca dell'ultimo, emozionante, atto A metà dell'ultima delle quattro giornate, che Molinari inizia dalla quinta posizione, nulla è già scritto. L'equilibrio regna sovrano con 10 giocatori nel ...