Golf – Dell Technologies Championship | Thomas difende il titolo

Golf – Northern Trust : Dechambeau domina e super Johnson nella classifica della FedEx Cup : Playoffs: Bryson Dechambeau domina nel Northern Trust. E’ salito al primo posto nella classifica della FedEx Cup superando Dustin Johnson Bryson Dechambeau ha vinto con 266 (68 66 63 69, -18) colpi il Northern Trust, la prima delle quattro gare di PlayOffs del PGA Tour che portano all’assegnazione dei dieci milioni di dollari della FedEx Cup al vincitore di una speciale classifica a punti e che concludono anche la stagione 2017/2018 del ...

La Fondazione Blair svela i dettagli della cooperazione economico-commerciale tra Israele e le Monarchie del Golfo : ... nel tentativo di acquisire petrolio Il rapporto suggerisce anche la necessità di affrontare il problema palestinese e promuovere la soluzione dei due stati per aiutare l'economia israeliana a ...

Il volto della Città del Golfo - Bomba ed Intercultura : ma l'interrogativo permane: per quanto tempo ancora "criminalità importata" ed economia cittadina rimarranno disgiunti? Pubblicato su TeleFree.it il 13 luglio 2005

Golf - splendido riconoscimento per Francesco Molinari : l’azzurro nominato Golfista del mese dell’Eurotour : L’italiano è stato nominato Golfista del mese di luglio dell’European Tour per la sua straordinaria vittoria nell’Open Championship Francesco Molinari è stato nominato “Hilton Golfer of the Month for July”, ossia Golfista del mese di luglio dell’European Tour, per la sua straordinaria vittoria nell’Open Championship, primo italiano a imporsi in un major. l’azzurro è alla seconda nomina stagionale, dopo aver ottenuto quella di maggio ...

Golf - Europei 2018 : Laporta e Tadini nella storia! Il bronzo della coppia azzurra conferma il magic moment dell’Italia : Un’Italia bella da impazzire. Francesco Laporta e Alessandro Tadini hanno scritto una pagina di storia del Golf azzurro agli European Team Championships 2018 di Glasgow, in Scozia. La coppia italiana ha conquistato un bronzo che brilla di luce propria in una competizione che ha entusiasmato il pubblico con una formula intrigante e avvincente. Gli azzurri hanno saputo interpretare al meglio le caratteristiche del torneo, trovando ...

Golf - Us Pga Championship : Molinari soddisfatto della sua prestazione : Us Pga Championship, Francesco Molinari si è detto contento di quanto fatto sul green del Bellerive Country Club di St. Louis “Penso che sia stato fisiologico aver avuto un rendimento non ottimale nel Wgc, ma ora posso dire di esser tornato al mio livello attuale e sono molto caricato per i prossimi impegni”. Francesco Molinari parla così della sua prestazione nella 100esima edizione degli Us Pga Championship chiusi al sesto ...

Steph Curry tra i professionisti del Golf : le foto della sua partecipazione all'Ellie Mae Classic : Il fenomeno degli Warriors torna sul green, confermando la sua grande passione per il golf misurandosi con dei professionisti all'Ellie Mae Classic, torneo del Web.com Tour

Golf – English Girls U14 Open Amateur : dominio della giovane Francesca Fiorellini : La giovanissima Francesca Fiorellini domina nell’English Girls U14 Open Amateur Ancora un successo italiano in campo internazionale in una stagione che si colora sempre più d’azzurro. Lo ha firmato Francesca Fiorellini che si è imposta con 223 (75 76 72, +1) colpi nell’English Girls U14 Open Amateur Championship disputato sul percorso del Lyme Regis Golf Club (par 74), nella città da cui il circolo prende nome, in Inghilterra. La ...

Musica e monGolfiera con altre novità per animare la Festa della Pizza : Il programma degli spettacoli prevede domani il ritorno della Napolatino Band, per proporre Musica classica partenopea in un'atmosfera contemporanea. A seguire, gli artisti dell'Accademia dei due ...

Il Golf club di Trump in Scozia ha danneggiato delle dune di sabbia uniche - : La costruzione del golf club Trump Turnberry dalla compagnia Trump Organization, appartenente al presidente USA, ha danneggiato un sistema di dune di sabbia nell'Aberdeenshire in Scozia, ha dichiarato ...

LETTURE/ I petrodollari del Golfo finanziano l'invasione islamista dell'Europa : "Allarme Europa" di Stefano Piazza fa luce in modo approfondito sulla diffusione in Europa dell'islamismo fondamentalista, finanziato dagli Stati del Golfo e dalla Turchia. MICHELA MERCURI(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 06:09:00 GMT)CAOS LIBIA/ Elezioni e pacificazione, il flop di Macron rilancia l'ItaliaLETTURE/ Informazione, guerre economiche e dominio, da Truman a noi il passo è breve

Golf - PGA Tour 2018 : Robert Garrigus leader dell’RBC Canadian Open dopo il primo round : Pochi giorni dopo lo splendido British Open per i colori azzurri, il PGA Tour rientra nei suoi canonici ranghi dando vita all’RBC Canadian Open (montepremi 6,2 milioni di dollari). Sul percorso par 72 del Glen Abbey Golf Course di Oakville (Ontario, Canada), dopo un primo round disturbato dalle inclementi condizioni meteo, troviamo in testa alla leaderboard Robert Garrigus. L’americano guida la classifica con il punteggio di -9 (63 ...

Tennis - Golf - scherma e salto in alto : la rinascita dello sport italiano : La scuola azzurra è forse la migliore del mondo, dunque la notizia della medaglia d'oro nella spada individuale di Mara Navarria ai Mondiali in corso in Cina non dovrebbe sorprendere più di tanto. E ...