Golf – Campionato del mondo a squadre | Nobilio | Don e Paltrinieri sul green per l’Italia

Golf – Campionato Europeo a squadre - una vittoria e una sconfitta per gli azzurri in gara : Nei gironi di qualificazione vincono Tadini-Laporta mentre non ce la fanno Gagli-Migliozzi Una vittoria e una sconfitta per gli italiani impegnati nell’European Golf Team Championships, ossia il Campionato Europeo a squadre, manifestazione innovativa inserita nell’ambito di Berlin Glasgow 2018 European Championships. Al PGA Centenary Course del Gleneagles Hotel, ad Auchterarder in Scozia, nei gironi di qualificazione, che promuoveranno la ...