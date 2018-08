calcioweb.eu

: Gol #Zaza, l'attaccante del #Torino si presenta così [VIDEO] - CalcioWeb : Gol #Zaza, l'attaccante del #Torino si presenta così [VIDEO] - ConfortiTiziana : @ShelbyMaury Se non sbaglio Zaza ha fatto un gol.... -

(Di martedì 28 agosto 2018) GOL– Ilha conquistato un punto molto importante nel campionato di Serie A, la squadra di Mazzarri ha raggiunto l’Inter dopo il doppio svantaggio nel match della seconda giornata del campionato di Serie A. Nelle ultime ore di mercato è stato piazzato il colpo Simone, da valutare le condizioni fisiche dell’attaccante ma soprattutto le intenzioni di Mazzarri dal punto di vista tecnico, con l’ex Valencia molto simile come caratteristiche con il Gallo Belotti. Nel frattempoprotagonista in allenamento, grande gol per l’attaccante tra gli applausi dei presenti. GUARDA IL–> Gol, l’attaccante delsiL'articolo Gol, l’attaccante delsiCalcioWeb.