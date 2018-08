Gli appassionati di calcio penalizzati dalle nuove disposizioni sui diritti tv

Da Siracusa a Jaipur - le mete di viaggio per Gli appassionati delle scienze : Siracusa e Berna, Parigi e Leida, Jaipur e Pasadena. Cos'hanno in comune? Il fatto di essere state sedi di vicende significative - a volte, decisive - nel cammino della scienza. E siccome in quasi tut

Big Bang Theory chiude dopo 12 anni : addio alla sitcom americana per Gli appassionati di scienza : La notizia è di quelle che nessun nerd appassionato di scienza, fantascienza e serie Tv vorrebbe mai ricevere: dopo 12 anni chiude The Big Bang Theory la sitcom americana ambientata nel mondo surreale e straordinario di 4 menti geniali, giovani ricercatori universitari del California Institute of Technology e dei loro amici. Il dottor Sheldon Cooper, fisico teorico e aspirante premio Nobel, la fidanzata neurobiologa Amy Farrah Fowler, il dottor ...

Genitori appassionati di sport - chiamano la fiGlia 'Asian Games' : La scelta insolita di una coppia indonesiana. Il motivo? La piccola è nata nel giorno della cerimonia d'inaugurazione del...

Tuffo nel passato - ottavo episodio : Estate 2005 - il Live 8 unisce Gli appassionati di musica di tutto il globo in nome della solidarietà : Il treno delle estati del passato ci porta alla sua ottava fermata, quella dell’Estate 2005. La prima con Benedetto XVI papa, successore di Giovanni Paolo II morto ad aprile dopo ventisette anni di pontificato. L’Estate dei tragici attentati terroristici della stazione londinese di King’s Cross del 7 Luglio 2005. L’Estate del ventesimo anniversario del Live Aid: per l’occasione Bob Geldof organizza un grande evento fissato per il 2 Luglio, il ...

Appassionati d’auto e di F1 - tenetevi forte e allontanate il portafoGli : nasce il Pirelli P Zero Sound : Un oggetto che farebbe impazzire qualsiasi appassionato d'auto: il suo nome è Pirelli P Zero Sound e prima di tutto è... semplicemente bellissimo L'articolo Appassionati d’auto e di F1, tenetevi forte e allontanate il portafogli: nasce il Pirelli P Zero Sound proviene da TuttoAndroid.

Diventare fumettisti con “La Stampa” : parte il concorso estivo per Gli appassionati : Dopo Sunday Painters, Sunday Poets e tanti concorsi fotogafici come quello sulla montagna, La Stampa offre ai suoi lettori una nuova opportunità. In collaborazione con Bao Publishing, la casa editrice di disegnatori come Zerocalcare e Makkox, nasce infatti un progetto dedicato ai fumetti, un linguaggio spesso trascurato dai quotidiani e invece amat...

Tatuaggi - un trend in costante crescita : Gli italiani sempre più appassionati di tattoo : Lombardi e Piemontesi risultano i più appassionati ai Tatuaggi: i primi sfoggiano fieri il disegno scelto, quest’ultimi invece rimpiangono la decisione presa. Siciliani e Liguri più restii a decorarsi la pelle Con l’arrivo dell’estate non vediamo l’ora di scoprirci al sole, svelando così i più svariati disegni che colorano la nostra pelle. Da fiori variopinti a scritte che ricordano momenti importanti, passando per tribali dal sapore ...

UnoJazz Sanremo 2018 : aperta la prevendita dei biglietti - appuntamento imperdibile per Gli appassionati di tutta Italia : Fino al prossimo 14 agosto è possibile acquistare i biglietti per l' UnoJazz Sanremo 2018 , in programma a Pian di Nave dal 15 al 18 agosto. A questo link è possibile comprare i biglietti per le ...

Fumetti. Al via la IX edizione di "Un'Estate Diabolika" - per tutti Gli appassionati Diabolik ed Eva : Il giorno martedì 28 agosto sarà presente Manlio Truscia, autore di numerose copertine di 'Nero su Nero' che presenterà: 'Remolik il dolore del ban', graphic novel: tra fanta politica e fumetto.

Aston Martin DB5 - eccone una di Lego per Gli appassionati di 007 – FOTO : Ricordate la Aston Martin DB5 che debuttò in “Missione Goldfinger” del 1964, accanto al più popolare degli agenti segreti? Ebbene ora potete costruirvela a casa coi mattoncini Lego, mettendo insieme i 1.290 pezzi predisposti dall’azienda danese per omaggiare uno dei modelli di auto più affascinanti mai comparsi in una pellicola di 007. La DB5 fa parte della serie Creator Expert, ed è in scala 1:8 (10 cm di altezza, 34 cm ...

Diritti Tv - guai per Gli appassionati italiani : tutta la Serie A con un solo abbonamento? Impossibile! : Calcio, i tifosi sono stati inguaiati dalle ultime mosse in fatto di Diritti tv, sarà infatti impossibile seguire tutta la Serie A con un solo abbonamento Gli appassionati di calcio italiani, dovranno rassegnarsi. Nella prossima stagione sarà impossibile seguire tutte le gare della Serie A con un solo abbonamento e sarà dunque impossibile avere nel proprio ‘pacchetto’ tutte le gare della propria squadra del cuore. Sky e Dazn si ...

Il Prime Day 2018 sta arrivando - Gli sconti per appassionati di libri : L'Amazon Prime Day 2018, i programma in prossimi 16 e 17 luglio, è anticipato quest'anno da una incredibile promozione per gli amanti dei libri. Dal 3 al 16 luglio, con Prime Letture si può ottenere un buono sconto di 7 euro da spendere sulla piattaforma di e-commerce: ecco come fare per non lasciarsi sfuggire l'offerta.Continua a leggere

Fotografia - un evento per Gli appassionati : ... in occasione della rassegna di collezionismo e cultura fotografica «Camera Soave Estate 2018», il secondo, dopo quello primaverile, appuntamento con il mondo della Fotografia promosso dall'...