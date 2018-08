Gli aeroporti di Crotone e Reggio Calabria fanno i conti con il fine estate

Crollo Genova - ENAC : domani 18 Agosto minuto di silenzio neGli aeroporti nazionali : Teleborsa, - L'ENAC, Ente Nazionale per l'Aviazione Civile , ha dato indicazioni a tutti i propri Direttori Aeroportuali affinché domani, 18 Agosto 2018, alle ore 11:30, in concomitanza con i funerali ...

Crollo Genova - ENAC : domani 18 Agosto minuto di silenzio neGli aeroporti nazionali : L'ENAC, Ente Nazionale per l'Aviazione Civile , ha dato indicazioni a tutti i propri Direttori Aeroportuali affinché domani, 18 Agosto 2018, alle ore 11:30, in concomitanza con i funerali solenni , ...

Crollo Genova - domani un minuto silenzio neGli aeroporti nazionali : Roma, 17 ago., askanews, - L'ENAC, Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, rende noto di aver dato indicazioni a tutti i propri Direttori Aeroportuali affinché domani, 18 agosto 2018, alle ore 11:30, ...

De Luca sollecita la concessione unica per Gli aeroporti di Napoli e Salerno : Il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca , interviene sui ritardi per la fusione della società di gestione dell'Aeroporto Costa d'Amalfi di Salerno in Gesac , gestore di Capodichino, ...

Tutti Gli aeroporti in Italia dove trovare le smart Car2go : La smart a noleggio copre 5 aeroporti. Tra le ultime acquisizioni di Car2go anche l’aeroporto di Ciampino

Tokio - stop a 418 voli neGli aeroporti di Haneda e Narita per il tifone Jongdari : Teleborsa, - L'arrivo del tifone Jongdari sulla costa sud orientale del Giappone ha letteralmente sconvolto i trasporti aerei nipponici in questo weekend . Le previsioni fornite dall'Agenzia ...

Tokio - stop a 418 voli neGli aeroporti di Haneda e Narita per il tifone Jongdari : L'arrivo del tifone Jongdari sulla costa sud orientale del Giappone ha letteralmente sconvolto i trasporti aerei nipponici in questo weekend . Le previsioni fornite dall'Agenzia meteorologica ...

Fondo di Dubai compra quota deGli aeroporti di Pisa e Firenze : Gli aeroporti di Pisa e Firenze aprono la porta ai fondi di investimento degli Emirati Arabi Uniti. Maatar Holdings 2, controllata indirettamente da Investment Corporation of Dubai, acquisterà il 25% ...

Il fondo sovrano di Dubai atterra suGli aeroporti di Firenze e Pisa : MILANO - Non potevano che entrare nella società che gestisce due degli aeroporti più 'internazionali' d'Italia. Il fondo sovrano di Dubai ha deciso di investire negli scali di Firenze e Pisa: tramite ...

Traffico in crescita per Gli aeroporti italiani. Giugno record per Fiumicino : Teleborsa, - Traffico aeroportuale in costante aumento nel primo semestre 2018 in Italia, sia per il numero di passeggeri che per il movimento degli aeromobili. Secondo i dati forniti dai singoli ...

Traffico in crescita per Gli aeroporti italiani. Giugno record per Fiumicino : Traffico aeroportuale in costante aumento nel primo semestre 2018 in Italia, sia per il numero di passeggeri che per il movimento degli aeromobili. Secondo i dati forniti dai singoli scali e raccolti ...

Ryanair - sono 132 i voli cancellati per lo sciopero : disagi neGli aeroporti - ecco la situazione : sono 132 i voli della compagnia aerea Ryanair cancellati in Italia a causa dello sciopero del personale navigante proclamato da Filt-Cgil e Uiltrasporti nell'ambito dello stop europeo deciso dai ...

Raffaele Gentile : "Taranto e Crotone insieme per Gli aeroporti" : È importante uscire dall'asfissiante politica economica adriatico-tirrenica che ha impoverito tutto l'arco jonico fino a Reggio Calabria, altro capoluogo che sicuramente a breve si aggiungerà. ...

Ryanair cancella 600 voli - caos neGli aeroporti : ecco cosa sta succedendo : Guai in vista per chi dovrà prendere un aereo. La compagnia aerea low cost Ryanair ha annunciato la cancellazione di 600 voli per mercoledì e giovedì della...