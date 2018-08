Giustizia per Genova

Salvini : 'Io indagato? Un boomerang per il pm. Riformeremo la Giustizia' : 'Ho ricevuto una marea di messaggi di solidarietà ha detto Salvini al quotidiano romano Anche e soprattutto da parte di gente che è fuori dalla politica e che non ha votato Lega. Credo che ad ...

La liturgia del "perdono" di Francesco per gli abusi sessuali dei preti. "Decisi nella ricerca di verità e Giustizia" : "Imploro il perdono del Signore per questi peccati, per lo scandalo e il tradimento avvertiti da tanti nella famiglia di Dio". Papa Francesco affronta in quattro occasioni nei due giorni della sua visita in Irlanda lo scandalo della pedofilia della Chiesa, in un clima di grande protesta per il comportamento del Vaticano, accusato di predicare bene, ma di non agire concretamente contro la piaga che ha mietuto molte vittime."Chiedo alla nostra ...

Papa in Irlanda : «Pedofilia - decisi a fare di tutto per Giustizia e verità» : Dublino ? Davanti alla Madonna del santuario di Knock, meta di grandi pellegrinaggi in Irlanda, Papa Francesco promette cambiamenti e implora perdono. «Chiedo alla nostra Madre Beata di...

L'Irlanda chiede Giustizia per le vittime della pedofilia. Papa Francesco : "Provo vergogna - la Chiesa ha fallito" : Subito l'incontro con le autorità, poi la visita alla Cattedrale di St. Mary a Dublino e questa sera la grande Festa delle famiglie. Papa Francesco affronta la difficile visita in Irlanda e incontrerà anche alcune vittime di pedofilia.Nel suo primo discorso, il Pontefice ha subito affrontato il tema del "grave scandalo causato in Irlanda dagli abusi sui minori da parte di membri della Chiesa incaricati di proteggerli ed educarli". ...

Altri scricchiolii - ridisegnata zona rossa Martina a Genova : Giustizia per la città : Primi contributi a sfollati. Cozzi: «Degrado troncone di ponente è lo stesso che aveva la struttura prima del crollo». Dal Miur 2,8 milioni per gli studenti sfollati

Russia : agenti FSB Giustiziavano finti imprenditori per pizzo

Addio al "padre coraggio" che chiedeva Giustizia per il figlio ucciso dalla ‘ndrangheta : Gianluca Congiusta trovò la morte a soli 32 anni perché si era opposto al pizzo che la cosca di Siderno voleva imporre al...

Mario Congiusta - morto il padre coraggio che da 13 anni chiedeva Giustizia per il figlio ucciso dalla ‘ndrangheta : Mario Congiusta è morto senza avere giustizia per l’omicidio di suo figlio Gianluca, ammazzato a Siderno il 24 maggio 2005. L’ha cercata, chiesta e pretesa per 13 anni quella giustizia. Ma lo Stato italiano non ha potuto, saputo e voluto dargliela. Aveva anche consegnato, per protesta, la sua tessera elettorale. Non voleva più votare e aveva perso fiducia in quella politica che, nonostante i suoi appelli, non aveva colmato un vuoto legislativo ...

Giustizia per le vittime senza slogan elettorali : Una lezione alla politica di oggi e di ieri, perché un crollo delle dimensioni di Genova è fatto di tanti crolli morali progressivi, interessi, omissioni, inadempienze, superficialità. A queste ...

SPILLO/ La Giustizia 'alla Di Maio' allontana investimenti - e persone - dall'Italia : Le reazioni di alcuni esponenti del Governo dopo la tragedia di Genova mostrano un atteggiamento che può essere pericoloso e causare danni al Paese.

Crollo Ponte Morandi - parlano i famigliari della vittima : “Speriamo nella Giustizia” : “La presenza dei ministri è molto importante. Ci ha fatto piacere. Stanno indagando e vedremo poi i risultati. Siamo arrabbiati ovviamente perché abbiamo perso un nostro caro. Crediamo e speriamo che sia fatta giustizia”. Lo ha detto lo zio di Admir Bokrina, 32 anni, una delle vittime del disastro di Ponte Morandi parlando con i cronisti a margine dei funerali di stato che si sono conclusi da poco, a Genova. Questa mattina i ...

