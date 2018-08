: #Giudice Usa:'Pedofilia,Vaticano sapeva' - CyberNewsH24 : #Giudice Usa:'Pedofilia,Vaticano sapeva' - TelevideoRai101 : Giudice Usa:'Pedofilia,Vaticano sapeva' - Notiziescientif : #Giudice USA blocca pubblicazione on-line di schemi per stampare #pistole3D -

"Non c'erano solo abusi sessuali diffusi, stupri di bambini, c'era una sistematica copertura che arrivava fino in". Lo ha detto il procuratore generale della Pennsylvania, John Shapiro, alla Nbc, in merito ai documenti della Chiesa analizzati dal gran jury che ha scoperto abusi su oltre mille bambini in sei su otto diocesi della Pennsylvania. 300 sacerdoti coinvolti. "Abbiamo le prove che ile ha coperto gli abusi. Non posso parlare specificatamente di Papa Francesco", ha aggiunto il procuratore.(Di martedì 28 agosto 2018)