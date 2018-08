Germania | razzismo in Nazionale? Gundogan conferma

Migranti - 700 attacchi contro centri di rifugiati in Germania nel 2018 : "Razzismo intollerabile" : Aggressioni, incendi dolosi, vandalismi. Numeri in calo rispetto al 2017, ma "indicano una situazione intollerabile di...

#MeTwo - la campagna lanciata in Germania dagli immigrati : "Basta razzismo" : Il caso del calciatore Özil, criticato dai tifosi per alcune foto con Erdogan, ha riaperto il dibattito sull'integrazione nel Paese

Germania - Ozil lascia la nazionale e parla di razzismo. I problemi della Merkel si riflettono nel calcio : “Agli occhi di Rheinard Grindel, il presidente della nostra federazione, io sono tedesco quando la Mannschaft, la nostra nazionale, vince. Ma sono un immigrato quando perdiamo”, ha scritto su Twitter Mesut Özil, il talentuoso centrocampista di origine turca della nazionale tedesca che un mese fa è tornata in patria da Russia 2018 con le pive in saccoccia, eliminata ai gironi, un’onta per chi aveva conquistato il titolo mondiale nel 2014. ...

Erdogan chiama Ozil : "Bene addio a Germania - razzismo inaccettabile" : Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha annunciato di avere telefonato a Mesut Ozil, calciatore tedesco di origini turche, per complimentarsi per la decisione di lasciare la nazionale della Germania motivata con accuse di razzismo alla Federcalcio tedesca. "Ieri sera ho parlato con Mesut. Non si possono accettare certi atteggiamenti razzisti. Sono con lui", ha detto Erdogan.Non si placa la polemica attorno a Mesut Ozil. Dopo avere ...

Germania : Caso Özil - Lega tedesca respinge accuse di razzismo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Germania - özil dice basta con la Nazionale 'Razzismo e mancanza di rispetto' : PER OEZIL 92 GETTONI IN Nazionale CON 23 RETI - Classe 1988, campione del mondo nel 2014 in Brasile, özil ha collezionato 92 presenze in Nazionale e realizzato 23 gol in nove anni. Debuttò con ...

Germania - Ozil lascia la nazionale dopo le polemiche per la foto con Erdogan : 'Razzismo e mancanza di rispetto' : Mesut Oezil si ritira dalla nazionale tedesca, dopo le polemiche seguite alle foto scattate con il presidente turco Erdogan prima dei mondiali di Russia. 'Non giocherò più per la Germania a livello ...

Germania - addio di Ozil : “vittima di razzismo” : Clamoroso addio di Ozil alla Germania, annuncio shock nelle ultime ore. Il calciatore, con un lungo messaggio apparso sulla sua pagina Twitter, ha dato l’annuncio del suo ritiro dalla Nazionale.“Ho questa sensazione di razzismo e di mancanza di rispetto che mi ha portato a questa decisione”. Dopo 92 presenze con la Nazionale tedesca, con la quale ha vinto la Coppa del Mondo nel 2014, Ozil ha deciso comprensibilmente di lasciare, una ...