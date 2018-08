Germania | neonazisti in piazza “caccia allo straniero” Ultime notizie Chemnitz | Merkel

Germania - CACCIA ALLO STRANIERO DEI NEONAZISTI/ Ultime notizie Chemnitz - scontri di piazza : 20 feriti : GERMANIA, NEONAZISTI in piazza a Chemnitz: scontri con gli antifascisti, estrema destra spaventa il Paese "CACCIA all'immigrato" dopo l'omicidio in Sassonia di un 35enne tedesco(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 18:11:00 GMT)

Germania - centinaia di neonazisti in piazza a Chemnitz : è caccia allo straniero : Proteste a Chemnitz, in Sassonia, dopo l'uccisione di un cittadino tedesco di 35 anni da parte di due profughi: centinaia di neonazisti e hoolingans sono scesi in piazza dando vita ad una vera e propria caccia allo straniero, con aggressioni e slogan xenofobi. Merkel: "Quello che abbiamo visto non ha posto in uno Stato di diritto":Continua a leggere

Germania : scontri neonazisti - 20 feriti : ANSA, - BERLINO, 28 AGO - È salito a 20 il bilancio degli scontri di ieri a Chemnitz, in Sassonia: 9 militanti di estrema destra, 9 contromanifestanti e due agenti di polizia. Lo hanno reso noto i ...

Germania spaventata dalla caccia allo straniero dei neonazisti. Merkel : "Inaccettabile in uno Stato di diritto" : "Quello che abbiamo visto non ha posto in uno Stato di diritto". Lo ha detto Angela Merkel, citando i tumulti e l'odio, che hanno segnato le manifestazioni dei neonazi, ieri e domenica sera a Chemnitz. Merkel ha difeso l'operato della polizia, "ha fatto quello che ha potuto", ma ha sottolineato di trovare "positivo e importante" che il ministro dell'Interno abbia promesso rinforzi alla Sassonia, in caso di bisogno. Merkel ha anche espresso ...