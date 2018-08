Genova | Toninelli in audizione | Ricostruzione affidata a Fincantieri e CDP

Sul ponte di Genova svolta Toninelli-Di Maio : “Ricostruzione a Fincantieri-Cdp”. Sulla nazionalizzazione tensione con FI e Lega : Ribaltare il sistema, puntando Sulla nazionalizzazione delle concessioni autostradali e affidando la ricostruzione del ponte Morandi a Cdp e Fincantieri. Per mettersi alle spalle il dramma del 14 agosto, il M5S spazza via le incertezze e torna al suo spirito anti-establishment delle origini. Per Autostrade non c’è più spazio dopo quanto successo a ...

Sul ponte Morandi di Genova svolta Toninelli-Di Maio : “Ricostruzione a Fincantieri-Cdp”. Tensione con Forza Italia e Lega : Ribaltare il sistema, puntando sulla nazionalizzazione delle concessioni autostradali e affidando la ricostruzione del ponte Morandi a Cdp e Fincantieri. Per mettersi alle spalle il dramma del 14 agosto, il M5S spazza via le incertezze e torna al suo spirito anti-establishment delle origini. Per Autostrade non c’è più spazio dopo quanto successo a ...

Crollo Ponte Genova - Toninelli : “Non lo ricostruirà chi lo ha fatto crollare” : “Il Ponte Morandi non lo faremo ricostruire da chi lo ha fatto crollare”. Lo ha detto il ministro delle infrastrutture e trasporti Danilo Toninelli rispondendo in audizione. “Il dato non e’ tanto la nazionalizzazione si’ o nazionalizzazione no. L’A10 e’ una infrastruttura costruita con soldi pubblici degli italiani che non ne hanno giovato ma ne ha beneficiato un privato. Quindi la nazionalizzazione, mi ...

Crollo Genova - Giachetti : da Toninelli solo vuote promesse : Roma, 27 ago., askanews, - 'L'informativa di oggi del Ministro Toninelli sul Crollo del ponte Morandi conferma che sul piano politico sono tecnicamente degli sciacalli, degli avvoltoi. Utilizzano le ...

Toti - “Autostrade abbatterà Ponte Morandi e farà la Gronda”/ Video Genova - Toninelli : “stop a concessione” : Ponte Morandi, cade il "segreto" sulla convenzione con Autostrade per l'Italia: il Ministro Toninelli riferisce alla Camera dopo che la società ha pubblicato sul suo sito il testo completo(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 19:18:00 GMT)

Crollo Genova - Delrio - Pd - : da Toninelli nessuna proposta : Roma, 27 ago., askanews, - 'Noi oggi ci aspettavamo un avanzamento nella verità dei fatti, ci aspettavamo soprattutto per i genovesi una serie di proposte, una legge speciale per Genova, un decreto ...

Ponte Morandi - Toninelli : “Il crollo di Genova non è tragica casualità. Convenzioni? Montagne di profitti e leggi sbagliate” : Il ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli in audizione alle commissioni riunite VIII di Camera e Senato in seguito al crollo del Ponte Morandi a Genova non crede alla casualità: “Il crollo di Genova non è dovuto a una tragica casualità. La prima vera grande opera di cui ha bisogno questo Paese è un imponente e organico piano di manutenzione ordinaria e straordinaria del nostro territorio e delle nostre infrastrutture esistenti. ...

Crollo a Genova - Toninelli alla Camera : <br>"Rivedremo tutte le concessioni" : 16.40 - Il governo di Giuseppe Conte farà di tutto per rivedere integralmente il sistema delle concessioni e degli obblighi convenzionali. Lo ha riferito Toninelli, precisando che per ogni concessione verrà valutato "se l’interesse pubblico sia meglio tutelato da forme di nazionalizzazione oppure dalla rinegoziazione dei contratti in essere in modo che siano meno sbilanciati a favore dei concessionari".Nel corso della lunga audizione alla ...

Toninelli : entro metà novembre case a tutti sfollati di Genova : Milano, 27 ago., askanews, - 'Le prime famiglie hanno già ricevuto un alloggio e secondo il cronoprogramma tutte le persone sfollate avranno un'abitazione entro metà novembre'. Lo ha dichiarato il ...

Crollo Genova - Patuanelli - M5s - : da Toninelli parole importanti : Roma, 27 ago., askanews, - 'Le parole del ministro Toninelli nell'audizione di oggi ci confermano il cambio di sistema al Mit dopo 20 anni di subordinazione dell'interesse pubblico ai privati. Come ha ...

Ponte Morandi : Toninelli - vogliamo Genova torni a quotidianità e giustizia : Roma, 27 ago. (AdnKronos) - "vogliamo che Genova torni alla sua quotidianità. E vogliamo anche giustizia". Ad affermarlo è ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, nel corso della sua audizione in Commissioni riunite alla Camera sul crollo del Ponte Morandi a Genova. Il Gover

Crollo a Genova - Toninelli alla Camera : <br>"Bisogna smettere di inseguire le emergenze" : 15.45 - A proposito delle cause del Crollo di ponte Morandi, Toninelli - e quindi il governo di Giuseppe Conte - non ha dubbi:Il Crollo di Genova non è dovuto a una tragica casualità, ma conferma drammaticamente quello che questo Governo e questo Ministero hanno sostenuto fin dal loro insediamento. La prima vera grande opera di cui ha bisogno questo Paese è un imponente e organico piano di manutenzione ordinaria e straordinaria.La soluzione, ...

Genova - Toninelli contro Autostrade : 'Tragedia evitabile - valuteremo se nazionalizzare' : Un'azione che, al tempo stesso, risolleva l'economia, genera tanti posti di lavoro e rende il Paese più competitivo. E questo è l'obiettivo principale del mio mandato', conclude. Toninelli: A TUTTI ...

Genova - Toninelli : "I signori delle Autostrade guadagnano e abbassano le manutenzioni" : Secondo il ministro delle Infrastrutture le concessionarie hanno ammortizzato il capitale investito già a fine Anni Novanta senza però mettere mano alla drastica riduzione delle tariffe. Quindi promette di rivedere tutte le concessioni e di approntare “un piano per il Paese”.