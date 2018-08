Ponte Genova - Toninelli : Autostrade mette soldi ma il ponte lo facciamo noi : “È normale che debbano mettere i soldi ma è altrettanto normale che non possa essere Autostrade a ricostruire, deve esserci il sigillo, il collaudo e il progetto dello Stato” Nel giorno in cui saranno pubblicati tutti gli atti delle concessioni autostradali, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, torna a ribadire che “sarebbe una follia” consentire ad Autostrade di ricostruire il ponte Morandi a ...

Genova - Toninelli : "Il ponte lo facciamo noi - pagherà Autostrade" : Il Ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, ieri massacrato dai membri delle commissioni Ambiente di Camera e Senato dopo la sua audizione, è tornato a parlare di ponte Morandi a Genova e della sua ricostruzione e, intervenendo a Radio Anch'Io, ha spiegato che il governo di Giuseppe Conte intende ricostruire il ponte crollato, ma non sarà Autostrade per l'Italia a farlo.Che Autostrade debba ricostruire il ponte è scontato in termini ...

Genova - Toninelli : Autostrade metta i soldi - il Ponte lo costruiamo noi : Autostrade procuri i fondi, ma il Ponte di Genova sia ricostruito dal Governo. Il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli è tornato a parlare del Ponte di Genova: ' Autostrade i soldi li mette, ...

Genova - il Ministro Toninelli : "Il ponte lo facciamo noi ma pagherà Autostrade" : Il Ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, ieri massacrato dai membri delle commissioni Ambiente di Camera e Senato dopo la sua audizione, è tornato a parlare di ponte Morandi a Genova e della sua ricostruzione e, intervenendo a Radio Anch'Io, ha spiegato che il governo di Giuseppe Conte intende ricostruire il ponte crollato, ma non sarà Autostrade per l'Italia a farlo.Che Autostrade debba ricostruire il ponte è scontato in termini ...

Genova - Toninelli : 'Autostrade metta i soldi - il Ponte lo ricostruiamo noi' : Autostrade procuri i fondi, ma il Ponte di Genova sia ricostruito dal Governo. Il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli è tornato a parlare del Ponte di Genova: ' Autostrade i soldi li mette, ...

Crollo di Genova - Toninelli : "Autostrade metta i soldi ma il ponte lo facciamo noi" : Affidare la ricostruzione del pontedi Genova a Fincantieri e Cassa depositi e prestiti "non è la decisione di un singolo, è una decisione delgoverno", assicura il ministro delle Infrastrutture. Il governo, sostiene DaniloToninelli, "è compatto nel non permettere più ai privati di speculare".

Genova - Toninelli : «Autostrade metta i soldi - il Ponte lo ricostruiamo noi» : Autostrade procuri i fondi, ma il Ponte di Genova sia ricostruito dal Governo. Il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli è tornato a parlare del Ponte di...

Genova - Toninelli : 'Autostrade metta i soldi - il Ponte lo ricostruiamo noi' : Autostrade procuri i fondi, ma il Ponte di Genova sia ricostruito dal Governo. Il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli è tornato a parlare del Ponte di Genova: ' Autostrade i soldi li mette, ...

Ponte Morandi Genova - Toninelli : "Autostrade metta i soldi ma lo ricostruiamo noi" : Il ministro dei Trasporti: "Affidare a Fincantieri-Cdp è una strada, decide il governo" Ponte Morandi, Autostrade pubblica convenzione. Toninelli: "Rivedremo le concessioni"

Crollo Genova - Martina : governo fa sciacallaggio vergognoso - da Toninelli audizione vuota : Roma, 28 ago., askanews, - 'Ieri l'audizione del ministro Toninelli è stata purtroppo un'occasione mancata, un'audizione vuota. Non è entrato in nessun dettaglio. Al di là di dichiarazioni ...

Crollo Genova - Martina : da Toninelli audizione vuota : Roma, 28 ago., askanews, - 'Ieri l'audizione del ministro Toninelli è stata purtroppo un'occasione mancata, un'audizione vuota. Non è entrato in nessun dettaglio. Al di là di dichiarazioni ...

Genova - Toninelli in audizione : Ricostruzione affidata a Fincantieri e CDP - interesse pubblico preminente : Teleborsa, - Non sarà Autostrade per l'Italia a ricostruire il Ponte Morandi di Genova, ma un'azienda "di Stato" , e le concessioni verranno tutte riviste, mentre si profila la revoca delle ...

Genova - Toninelli in audizione : "Ricostruzione affidata a Fincantieri e CDP - interesse pubblico preminente" : Non sarà Autostrade per l'Italia a ricostruire il Ponte Morandi di Genova , ma un'azienda "di Stato" , e le concessioni verranno tutte riviste, mentre si profila la revoca delle concessioni ad ASPI , ...

Sul ponte di Genova svolta Toninelli-Di Maio : “Ricostruzione a Fincantieri-Cdp”. Sulla nazionalizzazione tensione con FI e Lega : Ribaltare il sistema, puntando Sulla nazionalizzazione delle concessioni autostradali e affidando la ricostruzione del ponte Morandi a Cdp e Fincantieri. Per mettersi alle spalle il dramma del 14 agosto, il M5S spazza via le incertezze e torna al suo spirito anti-establishment delle origini. Per Autostrade non c’è più spazio dopo quanto successo a ...