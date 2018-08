Genova | il Ministro Toninelli | Il ponte lo facciamo noi ma pagherà Autostrade

Crollo ponte Genova : ministro - rivedremo integralmente concessioni : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Ponte Morandi - Ministro Toninelli : “Il crollo di Genova non è dovuto a una tragica casualità” : “Il crollo di Genova non è dovuto a una tragica casualità. Ma è un evento che conferma drammaticamente quello che questo Governo e questo Ministero hanno sostenuto fin dal loro insediamento. Nelle linee programmatiche lo scrivemmo chiaramente: la prima vera grande opera di cui ha bisogno questo Paese è un imponente e organico piano di manutenzione ordinaria e straordinaria del nostro territorio e delle nostre infrastrutture ...

Il ministro dei Trasporti ha sostituito il presidente della commissione di inchiesta sul ponte di Genova : Roberto Ferrazza, che aveva autorizzato i lavori di ristrutturazione del ponte, è stato giudicato in conflitto di interessi: per la stessa ragione ha lasciato la commissione anche Antonio Brencich The post Il ministro dei Trasporti ha sostituito il presidente della commissione di inchiesta sul ponte di Genova appeared first on Il Post.

Le polemiche sul selfie del ministro Toninelli - dopo Genova : Basta un selfie e la polemica infiamma il riposo che il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, ha deciso di concedersi al mare con famiglia. Tutto nasce da un post pubblicato su Instagram ...

Crollo ponte Genova - l’ex ministro Delrio : “Mai informato dei rischi. Il nostro governo aumentò le manutenzioni dell’80%” : Parlando del Crollo del ponte Morandi a Genova, l'ex ministro dei Trasporti Graziano Delrio respinge le accuse mosse dal governo e in particolare dal Movimento 5 Stelle e spiega: "Non ho mai ricevuto gli esiti dei lavori tecnici della Commissione. In questi giorni le bugie disonorano i morti e chi mi ha diffamato riceverà querele".Continua a leggere

Crollo ponte di Genova - il ministro Salvini scatta un selfie con una ragazza durante i funerali di Stato : è polemica : Polemiche al termine dei funerali di Stato organizzati per le vittime del Crollo del ponte Morandi a Genova. In particolare, a scatenare il battage mediatico è Stato un selfie con il minnistro dell'Interno Matteo Salvini scattato da una ragazza al termine della funzione in chiesa. Nella foto, diffusa sui sociale dal rapprer Francesco Di Gesù, in arte Frankie Hi-Nrg, si vede Salvini che guarda nell'obiettivo di uno smarphone accanto a una donna. ...

Crollo Genova - fischi per ex ministro Pinotti e esponenti Pd : Roma, 18 ago., askanews, - L'ex ministro della Difesa, Roberta Pinotti, accompagnata da altri esponti del Pd è stata accolta da un boato di fischi e urla al suo ingresso alla Fiera di Genova dove si ...

Crollo Genova - ministro della Salute Grillo ringazia soccorsi : Roma, 16 ago., askanews, - 'Vogliamo ringraziare tutti gli operatori del soccorso impegnati a Genova ininterrottamente da 48 ore'. Lo scrivono in una nota Giulia Grillo, ministro della Salute, e ...