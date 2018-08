Gamescom 2018 | One Piece World Seeker - anteprima

Gamescom 2018 : Hitman 2 - prova : Abito nero, camicia bianca, cravatta rossa, codice a barre sulla nuca e lucidissima pelata. Inconfondibile anche tra l'enorme folla della Gamescom di Colonia, l'Agente 47 è tornato a manifestarsi dopo aver rischiato grosso come mai prima d'ora, neanche negli assassinii più complicati. La possibilità di ritrovarsi senza un publisher è stata palpabile e terrificante per i veterani di IO Interactive ma che, nelle decine di anni di attività, si sono ...

Alle 21 torna Eurolive e il nostro Q&A in una diretta dedicata alla Gamescom 2018 : Dopo la pausa estiva torna uno dei classici appuntamenti delle dirette di Eurogamer.it, un'occasione per interagire direttamente con alcuni esponenti della redazione e per parlare insieme a noi di alcuni degli argomenti più caldi del momento o di ciò che più vi incuriosisce dei prossimi mesi di questo 2018 videoludico.torna Eurolive con una diretta come sempre focalizzata sulle uscite del momento e su ciò che il nostro medium preferito ci sta ...

Ace Combat 7 : Skies Unknow - il provato alla Gamescom 2018 : Ancora più bella e intensa, poi, sarà l'esperienza in VR perché persino i profani delle esperienze virtuali non avranno alcun problema a immergersi nel mondo di gioco. Siamo rimasti davvero ...

Gamescom 2018 : 11-11 Memories Retold - prova : La prima guerra mondiale fu un conflitto che sconvolse il mondo e cambiò per sempre la conformazione geo politica del nostro pianeta. Il sangue versato da milioni di giovani ragazzi, costretti a vivere per mesi, anni, nel fango delle trincee, fra i bombardamenti e i gas letali, segnò le generazioni a ...

Gamescom 2018 : 11-11 Memories Retold - prova : La prima guerra mondiale fu un conflitto che sconvolse il mondo e cambiò per sempre la conformazione geo politica del nostro pianeta. Il sangue versato da milioni di giovani ragazzi, costretti a vivere per mesi, anni, nel fango delle trincee, fra i bombardamenti e i gas letali, segnò le generazioni a venire. Eppure, oggi lo sentiamo un evento così distante e persino qualcuno simpatizza per leader che stanno facendo di tutto per riportare ...

Gamescom 2018 : The Dark Pictures Man of Medan - prova : In una Gamescom piuttosto sottotono l'annuncio di The Dark Pictures Anthology è una boccata di aria fresca. La nuova collaborazione tra una vitale Bandai Namco e Supermassive Games, gli autori di Until Dawn, The Inpatient e Hidden Agenda, non solo sancisce la nascita di una nuova proprietà intellettuale, ma si preannuncia come un'operazione piuttosto interessante sia dal punto di vista ludico, sia da quello economico.Sotto questo nome, infatti, ...

Gamescom 2018 : Resident Evil 2 - prova : La demo di Leon, dicevamo, era incentrata più sui puzzle e l'esplorazione, due elementi fondamentali nell'economia dell'esperienza. Per la Gamescom, invece, Capcom ha pensato di creare una demo ...

Gamescom 2018 : Resident Evil 2 - prova : Sono passate solo alcune settimane dall'annuncio ufficiale di Resident Evil 2 fatto durante la conferenza di Sony allo scorso E3 di Los Angeles. In quell'occasione il buon Leaon, uno dei due coprotagonisti della storia, aveva mostrato quanto il nuovo gioco di Capcom riuscisse bilanciare perfettamente la fedeltà con il gioco originale e la necessità di svecchiare la grafica e le dinamiche di gioco.Questo perché, se dal punto di vista della ...

ASUS Republic of Gamers mostra l’esperienza di gioco definitiva a Gamescom 2018 : COLONIA, Germania, 21 agosto 2018 – ASUS Republic of Gamers (ROG) ha annunciato oggi tre schede grafiche da gioco: le versioni ROG Strix, ASUS Dual e ASUS Turbo delle nuovissime GPU NVIDIA GeForce® RTX 2080 Ti e 2080 al Gamescom 2018. Ha inoltre introdotto i computer portatili Zephyrus S, ROG Strix SCAR II e ASUS TUF Gaming FX505 e FX705. Nella sua più grande presenza all’European gaming exhibition, ROG ospita uno stand nel ...

Gamescom 2018 : Twin Mirror - anteprima : Colonia - Se dovessimo nominare una delle stelle 'emergenti' dell'industry dei videogiochi, la nostra mente andrebbe sicuramente ai ragazzi di Dontnod Entertainment, uno degli studios che è riuscito a conquistare la fama grazie al proprio talento. Dopo l'esordio nel 2013 con Remember Me e il successo su larga scala di Life is Strange, lo studio francese non si è più fermato, cercando da una parte di stringere collaborazioni di prestigio e ...

Gamescom 2018 : Assassin's Creed : Odyssey - prova : Abbiamo la [rappresentazione della] guerra così come lo sviluppo della scienza, dell'arte, della scrittura e dei racconti. Abbiamo potuto inserire davvero tante cose". Ma quanto sarà grande la mappa ...

Gamescom 2018 : Assassin's Creed : Odyssey - prova : Da parte del sottoscritto, appassionato alla serie di Assassin's Creed sin dai suoi esordi, c'è una certa attesa per il prossimo Odyssey, in uscita il 5 ottobre. Perché da un lato il film 300 è uno degli esperimenti cinematografici più intriganti dell'ultimo decennio, e i protagonisti Kassandra ed Alexios, nati a Sparta e in lotta contro l'egemonia ateniese, paiono agganciarsi perfettamente al film diretto da Zack Snyder nel 2007.Dall'altro, ...

Gamescom 2018 : un nuovo video gameplay di Assassin's Creed Odyssey ci mostra la boss fight con Medusa : In occasione della Gamescom 2018 sono stati parecchi i giochi protagonisti che si sono mostrati in interessanti trailer e video di gameplay. Tra questi titoli, segnaliamo anche l'attesissimo Assassin's Creed Odyssey. Durante la Gamescom, abbiamo appreso nuove informazioni sul gioco, come ad esempio il completo focus degli sviluppatori sulla componente RPG per proporre un gioco di ruolo completo.Ora, grazie al nuovo video gameplay pubblicato da ...

Gamescom 2018 : il gameplay dell'esclusiva Switch Daemon X Machina si mostra in un video : Durante un live stream in occasione della Gamescom 2018, Nintendo ha presentato del nuovo gameplay dedicato a Daemon X Machina.Come segnala Dualshockers, possiamo vedere alcune situazioni interessanti. Fondamentalmente, ci sono sezioni del gioco in cui lasciamo il nostro Arsenal e dobbiamo spostarci a piedi. In questo caso il giocatore ha il compito di infiltrarsi in una base nemica e rubarne uno.Vedremo anche alcuni personaggi interessanti e ...