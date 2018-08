tg24.sky

: Questo idiota non sa nemmeno come si chiama, se non glielo dice Putin. Meno cocaina, Donald! - Luciosalis : Questo idiota non sa nemmeno come si chiama, se non glielo dice Putin. Meno cocaina, Donald! - SciutoTino : Usa, nuova gaffe di Trump: sbaglia i colori della bandiera degli Stati Uniti - CatelliRossella : Trump, nuova gaffe: sbagliai colori della bandiera Usa -

(Di martedì 28 agosto 2018) Il capoCasa Bianca nel corso di una visita in un ospedale per bambini in Ohio, avrebbe aggiunto erroneamente una striscia di colore blu alla tradizionale alternanza bianco-rossa