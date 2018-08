Fulvio Cinti | è morto un maestro del design Se ne è andato un amico

ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 agosto 2018), che è mancato qualche giorno fa a 96 anni, merita un posto speciale nella storia delitaliano. Dalla fine degli anni Settanta, dalla città di Torino, con la sua rivista Auto&ha affiancato e divulgato in tutto il mondo la cultura del caritaliano, dando parola ai progettisti, costruendo sistemi di comprensione della specificità della linea italiana. Auto&ha sostenuto il ruolo deldentro le aziende dell’automobile, in particolare il lavoro dei progettisti italiani; per molti decenni è stata l’unica rivista bilingue del settore nel mondo con un’autorevolezza e riconoscibilità indiscussa. Molto prima che si parlasse di globalizzazione, ha fatto percepire la dimensione internazionale del lavoro dei carer e della ricerca sottesa alla produzione e utilizzo di un mezzo di trasporto come l’auto, che è stato ...