Fuga da Chernobyl è un’avventura horror in prima persona tra zombie e radiazioni nucleari

tuttoandroid

: RT @androidblogit: Preparatevi ad affontare una super avventura con il nuovo Fuga da Chernobyl - - stefano_6000 : RT @androidblogit: Preparatevi ad affontare una super avventura con il nuovo Fuga da Chernobyl - - androidblogit : Preparatevi ad affontare una super avventura con il nuovo Fuga da Chernobyl - -

(Di martedì 28 agosto 2018)daè un gioco di azione ambientato nella centrale nucleare disastrata tre decenni fa che dovrete esplorare per svelare i misteri mai risolti. Il titolo è il seguito di Radiation City e vi porterà nell'oscurità e nei pericoli dell'impianto nucleare accuratamente ricostruito in scala 1:1 e liberamente esplorabile con visuale in soggettiva, popolato dae carico di. L'articolodaè un’avventuraintraproviene da TuttoAndroid.