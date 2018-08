Francia | si dimette il Ministro dell’Ecologia Nicolas Hulot | “Lasciato solo”

meteoweb.eu

(Di martedì 28 agosto 2018) Ildell’Ecologia e uno dei membri del governo francese più popolari,, ha annunciato le proprie dimissioni: a France Inter ha dichiarato di non aver avvertito nessuno della sua intenzioni. “Ho deciso di lasciare il governo,” ha spiegato: in particolare, ildimissionario ha lamentato “i piccoli passi” che è riuscito a fare in tema ambientale nei 14 mesi al governo. “Ho preso per la prima volta la decisione più difficile della mia vita. Non voglio mentire a me stesso, non voglio illudermi che la mia presenza al governo significhi che siamo all’altezza della sfida e dunque ho deciso di lasciare il governo“. Una decisione che ha definito “pesante“, che lo ha “scosso“, ma alla quale pensava già da qualche mese.ha precisato di essere stato “lasciato solo al comando“. In ...