FRANCIA | NICOLAS HULOT SI DIMETTE Ministro Ambiente molla e attacca Macron

FRANCIA - Nicolas Hulot si dimette/ Ministro Ambiente lascia Macron. Irritazione governo - "poteva avvisarci" : Francia , Ministro dell' Ambiente Nicolas Hulot si è dimesso: il n.3 del governo accusa, "ecologia non era una priorità dell'esecutivo. Macron mi ha lascia to solo"(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 12:21:00 GMT)

FRANCIA - si dimette il Ministro dell’Ecologia Nicolas Hulot : “Lasciato solo” : Il Ministro dell’Ecologia e uno dei membri del governo francese più popolari, Nicolas Hulot, ha annunciato le proprie dimissioni: a France Inter ha dichiarato di non aver avvertito nessuno della sua intenzioni. “Ho deciso di lasciare il governo,” ha spiegato: in particolare, il Ministro dimissionario ha lamentato “i piccoli passi” che è riuscito a fare in tema ambientale nei 14 mesi al governo. “Ho preso per ...