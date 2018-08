Francia | Ministro Ambiente si dimette Nicolas Hulot | ecologia no priorità Governo

Francia - ministro Ecologia si dimette : 9.45 Il ministro francese della Transizione ecologica, Nicolas Hulot, ha annunciato stamane ai microfoni di France Inter che lascerà il governo, avendo la sensazione che l' Ecologia non sia una priorità dell'esecutivo. Hulot, che non ha ancora avvertito né il premier, Philippe, né il presidente, Macron, ha detto che la sua azione ha permesso solo "piccoli passi" e di essersi sentito "solo" sui temi ambientali. "Continuiamo a mantenere un ...

Francia - si dimette ministro dell’Ambiente Nicolas Hulot : “Sono rimasto solo - fatti piccoli passi. Non voglio più mentire” : Il ministro francese dell’Ambiente , Nicolas Hulot , ha annunciato che presenterà le sue dimissioni. La sua decisione è maturata dal fatto che è riuscito ad ottenere solo “ piccoli passi” in materia ambientale. Ai microfoni di France Inter ha dichiarato di essersi sentito “lasciato solo ” dal governo sulle questioni ecologiche. Hulot , fondatore dell’associazione ecologista “Fondation Nicolas - Hulot pour la nature ...

Francia -Turchia : ministro Economia Le Maire - rafforzeremo rapporti economici : Parigi, 18 ago 09:29 - , Agenzia Nova, - La Francia intende "rafforzare i rapporti economici con la Turchia", colpita dalle sanzioni degli Stati Uniti. È quanto affermato dal ministro dell' Economia francese, Bruno Le Maire , in un messaggio pubblicato sul suo profilo Twitter nella giornata di ieri, 17 agosto. Le Maire , commentando come "costruttivo" un suo colloquio telefonico con il ...

Francia : il ministro della salute decreta la fine dell”allerta caldo’ : Dopo circa due settimane di afa in Francia, il ministro della salute, Agne’s Buzyn, decreta la fine della cosiddetta “alerte canicule”, come chiamano in Francia le alte temperature estive. Con la fine dell’allerta, vengono anche sospesi gli spot del governo trasmessi a ripetizione sui media nazionali in cui la cittadinanza venivano dati consigli per affrontare la calura. Quanto alle vittime del calore, ha evocato un primo ...