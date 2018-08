Formula 1 - Monza è pronta per il GP d' Italia

quattroruote

(Di martedì 28 agosto 2018) Ci apprestiamo a vivere una grande settimana di sport, motori e passione: tutto è pronto per il Gran Premio d, quattordicesima prova del Mondiale di1 2018, che si correrà sullo storico e iconico circuito di.Ferrari parte con i favori del pronostico. Quella del Belgio è stata una vittoria di forza della Ferrari sulla Mercedes, in un weekend dove il debutto della nuova power unit evoluta ha messo in risalto la potenza, la guidabilità e la trazione della SF71-H. Tutte caratteristiche che torneranno utili anche per affrontare il circuito di, questo fine settimana, nel tentativo di regalare ai tifosi unaltra vittoria e accorciare ulteriormente le distanze in classifica da Lewis Hamilton e la Mercedes. Dopo la vittoria di domenica, Vettel ha accorciato a 17 punti il ritardo dal leader del campionato, linglese Lewis Hamilton. Mai come adesso alla Ferrari serve ...