Foo Fighters | rarità live durante uno show a sorpresa a Los Angeles - VIDEO

Sorpresa al concerto di Foo Fighters : sul palco sale John Travolta. E Dave Grohl lo omaggia così : Fuoriprogramma durante il concerto dei Foo Fighters a New York. Il cantante della band, Dave Grohl , ha fatto salire sul palco l’attore John Travolta, intonando per qualche secondo il brano più famoso del musical Grease L'articolo Sorpresa al concerto di Foo Fighters : sul palco sale John Travolta. E Dave Grohl lo omaggia così proviene da Il Fatto Quotidiano.

Firenze Rocks - Guns n' Roses sul palco con Foo Fighters/ Video - pubblico in delirio per "It's so Easy" : Durante il concerto dei Foo Fighters ieri sera a Firenze si sono materializzati i Guns n' Roses e insieme hanno eseguito la loro It's so Easy, ecco le immagini dell'evento(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 10:58:00 GMT)