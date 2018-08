Fiat presenta la nuova 500X | look rinfrescato e più tecnologia

Napoli - una pantera sulla nuova maglia ‘grafFiata’ Kappa : la presentazione è in versione fumetto! [VIDEO] : Quest’oggi il Napoli ha rivelato ai fan la nuova maglia per la stagione 2018-2019: il video di presentazione è in stile fumettistico è riprende la pantera disegnata sulla divisa Nella giornata di oggi, il Napoli ha presentato la sua nuova prima maglia per la stagione 2018-2019. La divisa, di colore azzurro, riprende nella parte anteriore il disegno stilizzato di una pantera, ricreata tramite delle forme geometriche. La maglia è stata ...