Festa del Fatto Quotidiano al Parco La Versiliana | quattro giorni di musica | incontri e

La Festa delle idee e della creatività - è il Festival delle Mente a Sarzana : Incontri, letture, spettacoli, laboratori e momenti di approfondimento animeranno la città ligure dal 31 agosto al 2 settembre . Al centro della rassegna stavolta è il concetto di comunità intesa in ...

Festa della Madonna della Guardia - al via le celebrazioni al Santuario : Angelo Bagnasco per ricondurre i recenti fatti di cronaca alla figura di Maria: la tragedia di Ponte Morandi , la coesione sociale dimostrata dalla città e la sua grande determinazione a ripartire. ...

Rana in tutte le salse Sotto il tendone una Festa del palato : Non erano rane autoctone, ma in padella sono state gustose lo stesso. Sono le 'ospiti' , giunte dal pavese, della tredicesima 'Sagra della Rana' organizzata da giovedì scorso a ieri dalla parrocchia ...

Festa di Avvenire : per la III Edizione incontri e dibattiti a Terrasini - Cinisi - Capaci - Isola delle Femmine : Monreale, 27 agosto 2018 incontri, momenti di dialogo, riflessioni e approfondimenti, scambi di idee, opinioni, esperienze, tra personalità del mondo ecclesiale, personaggi della politica locale e nazionale, intellettuali, giornalisti, artisti, e tanti cittadini dei paesi coinvolti e delle comunità del territorio. Da giovedì 30 agosto a domenica 2 settembre si terrà la terza ...

La Festa della Zucca a Venzone - Date 2018 : Si inizia sabato alle 13 con l'apertura delle taverne e si prosegue fino a sera con spettacoli e animazioni medievali , giocolieri, cantastorie, mangiafuoco e degustazioni di piatti a base di Zucca . ...

Nuoro. Festa del redentore con Ministro : patrimonio culturale da tutelare : "Abbiamo visto una rappresentazione di qualità della Sardegna e ammirato un tesoro di tradizioni e un insieme di segni e valori legati alla nostra identità. Continuiamo a valorizzare questi momenti ...

Burattini in Festa. Parte la III edizione con tanti artisti nei viali della Festa dell'Unità : ... Luca Rosetti del Teatro Lunatico con il Leo Magic Show, la storica Compagnia Burattini Città di Ferrara con lo spettacolo Il rapimento della principessa Annabella, Spettacoli Atuttotondo con Il ...

Formula 1 - GP Belgio : tutti gli scatti della Festa Ferrari a Spa. FOTO : Il trionfo di Vettel a Spa ha colorato di rosso il weekend di Formula 1 in Belgio, con una settimana di anticipo rispetto al fine settimana di Monza. Rivivamo la vittoria della Rossa con le FOTO ...

Festa della birra - tutto pronto a Marina di Carrara : ecco cosa ci sarà : Oltre ai mega boccali di birra, allo stinco, ai pretzel, ai würstel all'intrattenimento con musica tipica e spettacoli, i visitatori potranno godere delle variegate proposte di Tutti in Fiera - 31° ...

Il festival delle Storie fa Festa ai doppiatoria Nuovo Cinema Paradiso e a Topolino : Il doppiaggio racconta la sua storia al festival delle Storie e per una notte si trasforma in Nuovo Cinema Paradiso, a trent'anni dall'uscita del capolavoro Oscar di Giuseppe Tornatore. Con un'ospite ...

Comitato per il NO. Alla Festa Nazionale dell'Unità si parla di leggi razziali e di razzismo : ... Mfe Liguria, Angelo Morini , Mfe Ravenna, Paolo Ponzano , Mfe Roma, Nicola Vallinoto , Mfe Genova, Marco Villa , Mfe Genova, Lamberto Zanetti , Mfe Forlì, Appuntamenti , Politica

Serie A - la Festa delle medie : In edicola con Il Foglio del weekend, c'è Il Foglio Sportivo. Quattro pagine settimanali interamente dedicate allo sport. Di seguito uno degli articoli del secondo numero. Il resto potete leggerlo qui. E’ l’anno delle medie, questo. Concentrati sempre a guardare davanti, dove ci sono Juventus, N

Papa in Irlanda : alla Festa delle famiglie - "i social media per costruire una 'rete' - benefici se usati con moderazione e prudenza" : ... formate una 'rete' spirituale, una trama di amicizia; e i social media possono aiutarvi a mantenere questo legame e allargarlo ad altre famiglie in tante parti del mondo". Secondo Francesco, "è ...

FEBBRE DEL NILO - QUARTO CASO A LEGNAGO : NUOVA DISINFestaZIONE/ Ultime notizie - un caso in provincia di Genova : Virus West Nile, QUARTO caso a LEGNAGO: NUOVA DISINFESTAZIONE. Ultime notizie: infettata una giovane donna in maniera lieve, non è in pericolo di vita(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 21:36:00 GMT)