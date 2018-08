: Fermo: violenze su minori, arrestato - TelevideoRai101 : Fermo: violenze su minori, arrestato - monicavianello : @HuffPostItalia E il silenzio assordante delle signore sinistre sugli stupri e violenze degli immigrati??? Tanto ch… - Jean_isthinking : Tre violenze sessuali in due giorni da parte di senegalesi irregolari e con precedenti .#RestiamoUmani,… -

Adescava ragazze adolescenti sui social e, dopo averne carpito la fiducia, si faceva inviare foto hot, con cui le ricattava per ottenere rapporti sessuali. Così un 25enne, con precedenti di polizia, ha coinvolto 12 minorenni, finché una delle vittime,a maggio, si è rivolta ai carabinieri di Montegranaro, nel Fermano. I militari di, hannoil giovane per detenzione continuata di materiale pedopornografico e di violenza sessuale aggravata in danno diinfra quattordicenni.(Di martedì 28 agosto 2018)