Federica Pellegrini | amara confessione su Filippo Magnini

Nuoto - Federica Pellegrini sorprende tutti e rivela a Chi : 'Sto pensando al ritiro' : "Sto pensando seriamente di lasciare il Nuoto: il mio cuore mi dice di smettere per le troppe delusioni umane fuori dalla vasca; la mia testa, invece, vuole che continui. Entro l'autunno deciderò che ...

Nuoto - Federica Pellegrini pensa al ritiro : “Entro l’autunno deciderò cosa fare della mia vita” : Un fulmine a ciel sereno scuote l’ambiente del Nuoto azzurro. Federica Pellegrini, pluricampionessa europea e mondiale dei 200 stile libero e con un oro ed un argento a Cinque Cerchi in bacheca, starebbe valutando l’ipotesi di dire basta e ritirarsi. L’italiana, infatti, pochi giorni dopo aver festeggiato i suoi 30 anni, starebbe pensando cosa fare nel proprio futuro. In un’intervista al settimanale “Chi“, ...

Federica Pellegrini senza filtri - così affonda Magnini : "Ecco cos'è successo il giorno del mio compleanno" : La nuotatrice racconta che, tra i tanti auguri ricevuti, mancavano proprio quelli dell'ex fidanzato: "Forse nutre rancore...

Nuoto - Federica Pellegrini ad un passo dal ritiro : “a breve la decisione” : Federica Pellegrini potrebbe lasciare il Nuoto, in autunno arriverà l’annuncio in merito al futuro in vasca della nuotatrice “Sto pensando seriamente di lasciare il Nuoto: il mio cuore mi dice di smettere per le troppe delusioni umane fuori dalla vasca; la mia testa, invece, vuole che continui. Entro l’autunno deciderò che cosa fare definitivamente della mia vita”. Federica Pellegrini non esclude il ritiro in ...

Federica Pellegrini festeggia 30 anni a Jesolo : pool party e cena con famiglia e amici : La campionessa di nuoto ha festeggiato questo importante traguardo con le persone a lei più care. Presenti anche volti noti del mondo dello sport

Federica Pellegrini - vacanze ‘scatenate’ a Formentera : mare - sole e relax per la Divina [GALLERY] : Federica Pellegrini e le sue vacanze a Formentera, la Divina si diverte insieme alle amiche e colleghe di piscina sull’isola spagnola Federica Pellegrini in questi giorni su Instagram mostra le sue vacanze a Formentera. La Divina, dopo la delusione agli Europei di Glasgow 2018, in cui non ha rimediato neanche una medaglia, si gode l’estate, il sole ed il mare. Proprio come fece l’anno scorso insieme alle sue colleghe di ...

Fenomeno Quadarella : 'Io e Federica Pellegrini siamo amiche. Paragoni? Devo vincere quanto lei' : Parole di Simona Quadarella che si è raccontata in un'intervista a Sport Week, il settimanale di Gazzetta dello Sport, dopo essere rientrata dai trionfali Europei: la Reginetta di Glasgow ha vinto l'...