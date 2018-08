Fca vola a Wall Street con accordo Usa-Messico | +4 | 04% Sale anche General Motors

La favola dell’Alitalianità e la lezione (non recepita) di Fca : C’era una volta un’impresa d’interesse nazionale. Una di quelle che interessano ai politici perché portano consenso e i privati per il fascino irresistibile della scommessa “testa vinco io, croce perdono i contribuenti”. Per molti anni la catena di sant’Antonio Sussidio-Proteggo-Assumo-Lavoro-Ti Voto aveva funzionato egregiamente, salvo poi infrangersi contro alcuni dettagli non preventivati in precedenza, come la concorrenza di operatori ...