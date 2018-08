FCA in pole con accordo NAFTA

La famiglia di Marchionne spegne ogni polemica : "FCA non sapeva della malattia" : La famiglia di Sergio Marchionne parla per la prima volta all'Ansa e spegne ogni polemica sulla morte dell'ex amministratore delegato di Fca: "L'azienda non era a conoscenza delle sue condizioni di salute" Alla fine della scorsa settimana Fca è stata informata che Sergio non sarebbe più stato capace di tornare al lavoro, senza aggiungere altri dettagli", si legge nella nota invitata dai familiari, che ringraziano tutti coloro che ...

FCA rimbalza a Piazza Affari - in pole nel FTSE MIB : Teleborsa, - Effervescente Fiat Chrysler, che scambia con un rialzo del 4,43% dopo il crollo di ieri a doppia cifra, nel giorno della morte di Sergio Marchionne e dell'annuncio dei conti trimestrali, ...

Spunti in acquisto sul comparto automotive. FCA in pole : Teleborsa, - Il settore automotive corre sul circuito di Piazza Affari e risulta il miglior comparto con l'indice FTSE IT Automobile che mostra un guadagno del 2,76%. Tra i player del settore, FCA ...