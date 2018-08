Farmaci | GB | 19 decessi legati all’abuso di viagra

meteoweb.eu

: Farmaci: Gb, 19 decessi legati ad abuso di Viagra - angelnolimits : Farmaci: Gb, 19 decessi legati ad abuso di Viagra - PCortellazzi : 103 casi manifestati nella forma neuro-invasiva, con 10 decessi, e 112 casi di febbre confermata. #WNV #NoGood -

(Di martedì 28 agosto 2018) La ‘pillola blu’ anti-impotenza sarebbe collegata alla morte di 19 persone, lo scorso anno, in Gran Bretagna, la maggior parte dei(tutti uomini tra i 50 e 60 anni) è stata causata da problemi cardiaci. Secondo gli esperti – sottolinea ‘The Sun’ – questi casi potrebbero essere il frutto di un consumo del* non per scopi non medici, sopratutto dopo il via libera alla ‘pillola blu’ senza la prescrizione del medico, deciso in Gran Bretagna a marzo. Una novità che ha fatto balzare le vendite della ‘pillola blu’ del 60%. Tra gli effetti collaterali del farmaco ci sono disturbi gastrointestinali e del sistema nervoso, problemi alla vista e respiratori. Il principio attivo, il citrato di sildenafil, è stato collegato quest’anno – secondo il report della Medicines & Healthcare products Regulatory Agency ...