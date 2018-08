Fabrizio Biasin | Perché l' Inter fa pena Luciano Spalletti ha già perso le sue certezze

liberoquotidiano

: In onda ora Inter Line con Lapo De Carlo e Fabrizio Biasin Perchè l'Inter ha iniziato tanto male? Ospiti Benoit Cau… - LapoDeCarlo1 : In onda ora Inter Line con Lapo De Carlo e Fabrizio Biasin Perchè l'Inter ha iniziato tanto male? Ospiti Benoit Cau… - MarcoParella : Biasin è stato onesto e non scontato. La frase 'Mazzarri ha poche idee, ma concrete' può essere, in senso positivo,… -

(Di martedì 28 agosto 2018) C' è questo problema fastidioso, difficilmente analizzabile, per certi versi inspiegabile e che non riusciamo a sintetizzare se non con le seguenti tre parole: l'fa. E questo potrebbe ...