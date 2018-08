Fabio Rovazzi ospite d' eccezione dell' RTL Power Hits Estate 2018 con Emma | Nek e Al Bano

Fabio Rovazzi/ La mamma : “Quando lasciò il liceo fu dura... Ora gli chiedo di mangiare di più e fumare meno” : Fabio Rovazzi, la mamma Beatrice Pizzorno parla del cantante: “Quando lasciò il liceo fu dura... Ora gli chiedo di mangiare di più e fumare meno”. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 14:33:00 GMT)

La mamma di Fabio Rovazzi : «Quando ha lasciato la scuola è stata dura» : «Mangia di più e fuma di meno». Le raccomandazioni di una mamma non cambiano, anche quando un figlio nel giro di un paio d’anni diventa prima star del web e poi re dei tormentoni delle ultime estati. Il senso artistico di Fabio Rovazzi, 24 anni, lei del resto l’aveva già intuito quando era solo un bambino. «Compose la prima “opera” alle elementari, quando suonava il pianoforte. Si mise lì, prese un foglio con il pentagramma e scrisse ...

Fabio Rovazzi - parla la mamma : “Il successo ha cambiato il nostro modo di stare insieme” : Biologa, 54 anni, Beatrice Pizzorno è la madre di Fabio Rovazzi, colui che dall’estate del 2016 non ha sbagliato un tormentone, e in un’intervista al Corriere della Sera parla del suo rapporto con il figlio e con il suo successo. “Compose la prima ‘opera’ alle elementari, quando suonava il pianoforte. Si mise lì, prese un foglio con il pentagramma e scrisse un pezzettino a due mani che aveva un suo senso, era ...

“Lo ha sostituito con lui!”. Fedez colpisce ancora : scoperto il nuovo Fabio Rovazzi. Chi è : Il matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni si celebrerà tra circa una settimana: sabato 1 settembre, a Noto, nella ‘capitale’ del Barocco, si celebreranno le attese nozze tra il rapper e la fashion-blogger. A sorpresa, tra i tanti invitati, ci sarà anche Alessandro in arte J-Ax: l’ex Articolo 31, salvo sorprese dell’ultima ora, alla fine ci sarà al grande evento nonostante le voci di rottura con Federico da ormai qualche ...

Finita la storica amicizia tra Fabio Rovazzi e Fedez : non andrà al suo matrimonio : Fabio Rovazzi, che ha da poco presentato il nuovo singolo 'Faccio quello che voglio' non prodotto dalla Newtopia ma dalla sua casa discografica 'Raw srl', ha spiegato la situazione con Fedez in un'intervista al Corriere della Sera. Certo che soffro, i rapporti sono la cosa più bella della vita, ha detto Fabio Rovazzi parlando dell'amicizia terminata con Fedez. Rovazzi non ha voluto spiegare nel dettaglio i motivi dell'allontanamento non è ...

Fabio Rovazzi : "La rottura con Fedez? Certo che soffro per questa situazione..." : Fabio Rovazzi è reduce dal successo del suo quarto singolo Faccio quello che voglio che vede la partecipazione di Emma Marrone, Nek e Al Bano. Nel video, che, al momento della pubblicazione di quest'articolo, ha ottenuto su YouTube oltre 14 milioni di visualizzazioni, appaiono altri personaggi famosi come Eros Ramazzotti, Fabio Volo, Rita Pavone, Carlo Cracco, Diletta Leotta e Flavio Briatore.Intervistato da Il Corriere della Sera, il ...

Fabio Rovazzi parla della rottura con Fedez : “Soffro per questa situazione ma il tempo aiuta” : Cosa resta del trio J-Ax, Fedez e Rovazzi? Niente o quasi. A dirlo è lo stesso Fabio Rovazzi: “Con J-Ax è tutto a posto, sul resto non rispondo” ha spiegato il cantante in un’intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato della fine dell’amicizia con il rapper futuro marito di Chiara Ferragni. “Risanare i rapporti? Dipende dal tempo. Quando litighi o hai un’incomprensione, il tempo aiuta. Sulle scuse, sui ...

Fabio Rovazzi : «La rottura con Fedez? Mi fa soffrire» : Ha lasciato Newtopia, Fabio Rovazzi, e fondato una casa di produzione propria, la Raw. «Ho velleità diverse», ha spiegato al Corriere della Sera, «Per me la musica è sempre stata prima da guardare», ha detto, ammettendo, per la prima volta da che i rumors hanno preso a circolare, come il trio di un tempo, il terzetto composto da lui, J-Ax e Fedez, sia ormai andato. LEGGI ANCHEFabio Rovazzi e Fedez: «Le amicizie a volte inciampano» «Con J-Ax è ...

Fabio Rovazzi e l’amicizia interrotta con Fedez : ‘Siamo inciampati’ : “Sarò sempre grato a Fedez per quello che ha fatto per me, per la spinta che mi ha dato all’inizio, per la mano che mi ha dato durante il mio percorso. Le amicizie nascono, crescono, corrono e a volte inciampano”. Fabio Rovazzi parla pubblicamente dell’amicizia interrotta con Fedez, annunciata nel mese di maggio dal settimanale Chi. In quell’occasione il magazine aveva riferito di rapporti tagliati bruscamente, con ...

Fabio Rovazzi : "Soffro per la lite con Fedez. Gli auguri per il figlio? Non sui social - ma non significa non li abbia fatti" : Fabio Rovazzi non andrà al matrimonio dell'anno, ma non esclude la possibilità di ricucire i rapporti con lo sposo. L'attore e cantante, in un'intervista rilasciata al Corriere della sera, è tornato a rispondere alle domande sulla fine del suo rapporto professionale d'amicizia con Fedez, interrotto bruscamente e senza ragione nota al pubblico, dopo aver firmato insieme diversi successi.Sull'abbandono dell'etichetta Newtopia, ...

Fabio Rovazzi : «Vivo più d'amore che di tormentoni» : All'inizio vengono vendute a 60 dollari e poi rivendere a 2.000 perché ne esistono solo cento nel mondo. È un mercato. Ne prendi una e poi la vendi, una specie di Borsa dei vestiti. Poi mi piacciono ...