F1 – Team radio di fuoco per Vettel in qualifica | Seb inveisce contro un suo meccanico

F1 – Vettel strepitoso a Spa - il Team radio fra gioia e… canzoni! Arrivabene lo esalta : “sei un Martello!” [VIDEO] : Sebastian Vettel felicissimo dopo la vittoria del Gp di Belgio: il pilota Ferrari gioioso nel team radio post gara. Arrivabene lo esalta prendendo in prestito il soprannome di Hamilton: “sei un Martello” Dopo quasi un mese di assenza, causa pausa estiva, la F1 torna in pista per il Gp di Belgio. A Spa domina la Ferrari di Sebastian Vettel, primo davanti a Hamilton e Verstappen. Il pilota tedesco felicissimo nel post gara, come ...

F1 – Dal Team radio di fuoco allo sfogo contro Renault - Verstappen ci va giù pesante in Ungheria : Tutto il disappunto di Max Verstappen dopo il ritiro forzato al Gp d’Ungheria a causa di un improvviso calo di potenza Giornata amara, amarissima, ieri all’Hungaroring per Max Verstappen: l’olandese della Red Bull è stato costretto a ritirarsi dal Gp d’Ungheria a causa di un improvviso calo di potenza. Furibondo, Verstappen non ha nascosto tutto il suo disappunto nei confronti della Renault, che fornisce i motori al ...

F1 - Alonso baciato dalla fortuna : “la pioggia ci ha portato a ridosso della top ten. I Team radio? Mandano in onda sempre i miei” : Il pilota della McLaren ha commentato l’undicesimo posto ottenuto in griglia, ammettendo di essere stato favorito dalla pioggia La pioggia di Budapest non ha aiutato solo la Mercedes, anche la McLaren ha potuto beneficiare dello scroscio d’acqua che ha condizionato le qualifiche del Gp d’Ungheria. Photo4 / LaPresse Fernando Alonso infatti è riuscito a strappare l’undicesimo posto in griglia, sfruttando le avverse ...

F1 - rabbia mista a delusione : il Team radio di Vettel dopo l’incidente è davvero… toccante [VIDEO] : Subito dopo l’incidente avvenuto nel corso del 52° giro, Sebastian Vettel ha chiesto scusa al proprio team per l’errore commesso La voce rotta dalla delusione, tante emozioni dentro di sè e la voglia di urlarle tutte al di là del casco. Momenti difficili da gestire per Sebastian Vettel durante il Gp di Germania, la sua gara è finita nel corso del 52° giro, quando navigava saldamente in prima posizione. Un errore sul bagnato e ...

F1 – “Adrenalina - Adrenalina” - urla e motivetti di gioia : il Team radio di Vettel dopo la pole in Germania [VIDEO] : Tutta l’euforia di Sebastian Vettel dopo la pole position di questo pomeriggio in Germania, davanti al suo pubblico Un Sebastian Vettel da favola, oggi, ad Hockenheim. Il tedesco della Ferrari, nato e cresciuto a poco meno di 50 km dal circuito tedesco, ha conquistato una specialissima pole position, la 55ª della sua carriera, davanti al suo pubblico. Il ferrarista partirà quindi primo, domani, al Gp di Germania, grazie al suo crono ...

F1 - Vettel ‘si prende gioco’ della Mercedes : il Team radio dopo la vittoria di Silverstone è pazzesco [VIDEO] : Prima i complimenti da parte del suo ingegnere e di Arrivabene, poi la stoccata felice di Vettel: team radio davvero esaltante per i tifosi della Ferrari I complimenti del suo ingegnere, quelli di Maurizio Arrivabene e poi la stoccata alla Mercedes. Sebastian Vettel si gode la vittoria nel Gp d’Inghilterra, regalando ai tifosi della Ferrari un team radio da urlo, che ha il sapore della beffa nei confronti della Mercedes. ...

F1 - triste e desolato Vettel nel Team radio post Gp di Francia : l’intervento di Arrivabene rincuora Seb [VIDEO] : Subito dopo aver tagliato il traguardo, Vettel si è scusato via radio con il proprio muretto box, incassando la comprensione di Arrivabene Una domenica non facile per Sebastian Vettel, il pilota della Ferrari infatti ha chiuso al quinto posto il Gp di Francia a causa dell’incidente con Bottas al via. L’impatto con il posteriore della Mercedes del finlandese ha rovinato l’ala della SF71-H, obbligando il tedesco a rientrare ai ...