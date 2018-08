F1 Red Bull | Gp d' Italia in salita per Daniel Ricciardo

Red Bull Cliff Diving - la tappa di Copenaghen regala emozioni : Gary Hunt infrange ogni record : Il sei volte campione mondiale ha battuto l’americano Steven LoBue, battendo tutti i record in un duello testa a testa che ha tenuto tutti con il fiato sospeso Nessuno dei 45.000 appassionati radunati sabato 25 agosto intorno all’Opera House di Copenaghen avrebbe immaginato di assistere alla gara più serrata di sempre: nell’anno del 10° anniversario del campionato, la 70° tappa della storia della Red Bull Cliff Diving World ...

Formula 1 - GP Belgio : Gasly rivela la 'mancata' risposta a Helmut Marko e alla Red Bull : Pierre Gasly in Red Bull è ormai cosa nota. Dopo l'addio ufficiale per il 2019 di Daniel Ricciardo in favore della Renault, il pilota francese al momento in Toro Rosso è stato promosso nella scuderia ...

F1 - GP Belgio 2018 : arriva la pioggia e Lewis Hamilton centra la pole davanti a Vettel. Raikkonen 6° davanti alle Red Bull : arriva la pioggia e, ancora una volta, dà una generosa mano a Lewis Hamilton (Mercedes) che centra la pole position del Gran Premio del Belgio 2018 di Formula Uno grazie ad un ultimo tentativo perfetto su asfalto viscido. 78esima pole in carriera per l’inglese. Il campione del mondo in carica ha preceduto il suo rivale numero uno, Sebastian Vettel (Ferrari) di 726 millesimi. Per tutti gli altri i distacchi si possono assolutamente definire ...

Diretta / Red Bull Cliff Diving 2018 tuffi : vincitore Gary Hunt - tripletta a Copenaghen per il britannico : Diretta Red Bull Cliff Diving 2018: info streaming video e tv della prova di Copenaghen. Il circuito dei tuffi dalle grandi altezze oggi 25 agosto 2018 di scena in Danimarca.(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 15:22:00 GMT)

DIRETTA / Red Bull Cliff Diving 2018 tuffi streaming video e tv : via al round finale! (Copenaghen) : DIRETTA Red Bull Cliff Diving 2018: info streaming video e tv della prova di Copenaghen. Il circuito dei tuffi dalle grandi altezze oggi 25 agosto 2018 di scena in Danimarca.(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 14:20:00 GMT)

Red Bull Cliff Diving 2018/ Tuffi streaming video e diretta tv - orario e risultato live (Copenaghen) : diretta Red Bull Cliff Diving 2018: info streaming video e tv della prova di Copenaghen. Il circuito dei Tuffi dalle grandi altezze oggi 25 agosto 2018 di scena in Danimarca.(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 04:50:00 GMT)

F1 - Alonso replica alle accuse della Red Bull : “mi fanno passare per uno con cui è difficile lavorare - ma nel 2018…” : La Red Bull ha chiesto a Fernando Alonso di sostituire Daniel Ricciardo? Il pilota spagnolo replica alle dichiarazioni di Helmut Marko e Chris Horner Dopo che Fernando Alonso ha dichiarato di essere stato contattato dalla Red Bull per sostituire Daniel Ricciardo, si è alzata una polemica che pare senza fine. I vertici del team inglese hanno subito smentito l’ammissione del pilota spagnolo, che però oggi ha parlato nuovamente ai ...

Formula 1 - GP Belgio : tra Alonso e la Red Bull è scontro infinito. Lo spagnolo : 'Ho detto no sei volte' : Fernando Alonso ha dichiarato di aver rifiutato sei diversi approcci dalla Red Bull, di cui due quest'anno, a pochi giorni dall'annuncio della sua uscita di scena dalla F1, ma il boss del team ...

Formula 1 - Red Bull : 'Avevamo un accordo con Ricciardo. Alonso? Mai parlato con lui' : Helmut Marko, consigliere di Red Bull, ha raccontato la sua versione dei fatti al microfono di Sky Sport riguardo i temi più scottanti della scuderia, vale a dire l'addio di Daniel Ricciardo e le rivelazioni di Fernando Alonso: "La decisione di Ricciardo? È stata una sorpresa, perché pensavamo di ...

Red Bull - parla Helmut Marko : 'Avevamo un accordo con Ricciardo. Alonso? Mai parlato con lui' : Helmut Marko, consigliere di Red Bull, ha raccontato la sua versione dei fatti al microfono di Sky Sport riguardo i temi più scottanti della scuderia, vale a dire l'addio di Daniel Ricciardo e le rivelazioni di Fernando Alonso: "La decisione di Ricciardo? È stata una sorpresa, perché pensavamo di ...

Red Bull Cliff Diving World Series 2018 – Lo spettacolo si sposta a Copenaghen : Gary Hunt è pronto a conquistare per la terza volta il gradino più alto del podio danese. In gara anche Alessandro De Rose, deciso a scalare la classifica e a superare la brutta esperienza vissuta due anni fa proprio in questa tappa Due laghi, un fiume e l’Oceano Atlantico: dopo aver fatto tappa in quattro tra le più belle location di tutto il mondo, sabato 25 agosto la Red Bull Cliff Diving World Series 2018 vola a Copenaghen per la ...

Formula 1 - Red Bull - Verstappen sorpreso : 'Non mi aspettavo la decisione di Ricciardo' [VIDEO] : In un'intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport F1 HD, Max Verstappen ha parlato dell'approdo di Daniel Ricciardo in Renault , sottolineando come l'addio del talento australiano alla Scuderia quattro volte campione del mondo sia stato ...

Pierre Gasly al posto di Daniel Ricciardo in Red Bull : Pierre Gasly è l’erede di Daniel Ricciardo sul sedile della Red Bull. Dal 2019 sarà lui il nuovo compagno di

F1 - GP Belgio 2018 : Spa è l’occasione giusta per la Red Bull per voltare pagina : Sono giorni frenetici e importanti in casa Red Bull. Non può certo dirsi all’insegna del relax la pausa vissuta dalla scuderia di Milton Keynes. Oltre a dover fare i conti con una vettura per l’ennesima volta meno competitiva di quanto ci si aspettasse ad inizio stagione, i vertici del team hanno dovuto anche stravolgere la line-up. Sembrava tutto fatto per il rinnovo di Daniel Ricciardo, e invece come un fulmine a ciel sereno è ...