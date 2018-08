F1 - Monza | Ferrari al lavoro per una vittoria che manca ormai da troppo tempo VIDEO

F1 - Ferrari già a Monza a fine luglio : filming day con Charles Leclerc. Una mossa strategica della Rossa? : C’è grande attesa ed entusiasmo a Monza per quel che sarà il GP d’Italia di Formula Uno, quattordicesimo round del Mondiale 2018 programmato nel prossimo weekend. Il successo di Sebastian Vettel a Spa (Belgio) ha galvanizzato i tifosi e tutto l’ambiente della scuderia di Maranello. I punti guadagnati nei confronti di Lewis Hamilton hanno portato il tedesco a -17 dal campione britannico nella graduatoria riservata ai piloti e ...

F1 Monza - presidente Aci auspica vittoria Ferrari : ROMA - Il presidente dell'Aci Angelo Sticchi Damiani è intervenuto a margine della presentazione del Gp d'Italia di Formula 1 e ha voluto rimarcare l'importanza di questo fine settimana per il mondo ...

F1 - Sticchi Damiani convinto : “una vittoria della Ferrari a Monza sarebbe il modo migliore per onorare Marchionne” : Nel corso della presentazione del Gp d’Italia, il presidente dell’ACI ha chiesto alla Ferrari una vittoria da dedicare al compianto Sergio Marchionne Non c’è tempo per fermarsi, il Gp di Spa è finito da poche ore ed è già ora di pensare al prossimo appuntamento di Monza, una delle gare più attese della stagione di Formula 1. Daniele Badolato Con la vittoria in Belgio, Vettel ha portato a 17 il gap da Hamilton, una ...

F1 - GP Italia 2018 : Ferrari - puoi sfatare il tabù Monza. Motore super - è sfida aperta alla Mercedes : Siamo nella tappa decisiva? Forse sì. A Monza spesso i Mondiali di Formula Uno si sono decisi (la vittoria di Michael Schumacher su Ferrari nel 2000, per fare un esempio) anche se negli ultimi anni le gare inserite, posteriori all’appuntamento Italiano, sono aumentate drasticamente. Dopo il round brianzolo (il 14° del 2018) mancheranno 7 GP al termine del campionato e i punti a disposizione saranno 175. Tuttavia, la valenza psicologica di ...

Formula 1 - Sticchi Damiani : 'La Ferrari vinca a Monza per Marchionne' : 'Credo che una vittoria della Ferrari a Monza sarebbe il modo migliore di onorare la memoria di Sergio Marchionne , insieme a tutta la scuderia'. Lo evidenzia il presidente dell'Aci, Angelo Sticchi ...

F1 - Sticchi Damiani spinge la Ferrari : "Una vittoria a Monza per Marchionne" : Il presidente dell'Aci: "Abbiamo organizzato uno dei GP più importanti e più ricchi di storia della F1"

F1 - GP Italia 2018 : i precedenti della Ferrari a Monza. 18 vittorie totali - ma solo una negli ultimi 11 anni : Si parte nel 1996 , primo anno del sette volte campione del mondo a Maranello. Scattato dalla seconda fila, approfitta dei ritiri di Damon Hille Jacques Villeneuve per dominare la gara, con 18.2 su ...

F1 - GP Italia 2018 : i precedenti della Ferrari a Monza. 18 vittorie totali - ma solo una negli ultimi 11 anni : Dopo la bella vittoria di Sebastian Vettel nel Gran Premio del Belgio, il Mondiale 2018 di Formula Uno si trasferisce a Monza, per il Gran Premio d’Italia. Siamo giunti alla 89esima edizione complessiva e la 69esima per quanto riguarda la classe regina, su uno dei tracciati che hanno fatto la storia del motorsport. La Ferrari vuole fare il bis dopo quanto visto a Spa-Francorchamps e ci prova proprio sulla pista di casa, sospinta da un tifo ...

F1 - GP Belgio 2018 : Ferrari - la settimana che porta a Monza inizia nel miglior modo possibile. Ma occhio alla voglia di Hamilton : Non è una settimana come le altre per gli appassionati italiani di F1. È la settimana che porta a Monza, alla gara di casa, quella dove sulle tribune domina il rosso Ferrari. Stavolta potrebbe dominare anche in pista, come non capita dal 2010, quando a portare la Rossa sul gradino più alto del podio fu Fernando Alonso. Monza sarà un’altra gara, ma è inevitabile guardare indietro, a Spa-Francorchamps, perché il trionfo di Sebastian Vettel ...

“Ferrari più veloce” - le dichiarazioni di Wolff sanno di resa : in vista di Monza però la Mercedes prepara lo scherzetto : Vettel domina il Gp di Spa e la Mercedes resta a guardare: nel post gara Toto Wolff è costretto ad ammettere l’apparente superiorità della Ferrari Di ritorno dalle vacanze estive, il Gp del Belgio ha regalato ai fan della Ferrari uno splendido successo per il quale poter sorridere. La Ferrari di Vettel ha dominato sul circuito di Spa, impedendo alla Mercedes di Hamilton qualsiasi possibile tentativo di rimonta. Una superiorità ...

Ferrari Arrivabene : 'A Monza la battaglia continua' : Un sorriso. La vittoria di Sebastian Vettel a Spa è riuscita a strappare un sorriso a Maurizio Arrivabene, Team Principal della Ferrari che sotto il podio si gode il successo della Rossa nel GP del ...

F1 - analisi GP Belgio 2018 : la Ferrari risponde di rabbia alla Mercedes - Vettel ferma la fuga di Hamilton e ora arriva Monza… : Sebastian Vettel la voleva con tutte le sue forze questa vittoria nel Gran Premio del Belgio di Formula Uno 2018. Deve averci pensato lungo tutto il corso di questo mese di agosto che, ai suoi occhi, dev’essere sembrato infinito. Voleva rifarsi. Voleva rimettere la sua Ferrari davanti a tutti e fermare l’onda inesorabile che stava cavalcando Lewis Hamilton. Fino alla Q3 di ieri i suoi piani erano stati rispettati. Poi, per ...

