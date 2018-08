F1 | GP Italia 2018 | i precedenti di Sebastian Vettel a Monza Quella prima vittoria con

Offerte telefonia mobile agosto 2018 : le migliori promozioni minuti e giga di TIM - Vodafone - Wind e 3 Italia : Offerte telefonia mobile agosto 2018 le migliori promozioni di TIM, Vodafone, Wind e 3 Italia Offerte telefonia mobile agosto 2018: le migliori promozioni minuti e giga di TIM, Vodafone, Wind e 3 ...

Sorteggio gironi Champions League 2018-2019 : che cosa rischiano le Italiane : Per la prima volta dopo nove stagioni l'Italia approccia la massima competizione per club con ben quattro squadre: Juventus...

Pallavolo – Verso i Mondiali 2018 : tutto esaurito per la prima amichevole dell’Italia maschile a Padova : Sold out per la prima amichevole a Padova, biglietti ancora disponibili a Siena A meno di due settimane dalla sfida inaugurale di Roma contro il Giappone (19.30), l’attesa per il Mondiale è già alle stelle. Se per la gara d’esordio al Foro italico i tagliandi sono già terminati da tempo, anche per i due test-mach contro la Cina, in programma a Padova il 2 settembre (ore 18.00) e a Siena il 6 settembre (ore 18.00), prosegue la caccia al ...

Volley - Mondiali 2018 : i grandi ritorni di Zaytsev e Juantorena basteranno a rendere l’Italia competitiva? : La coppia dei sogni si riforma per l’appuntamento più atteso, il Mondiale in casa. Ivan Zaytsev e Osmani Juantorena tornano in azzurro per spingere più in alto possibile l’ItalVolley nell’appuntamento iridato, primo passo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo ma soprattutto occasione imperdibile per rinverdire i fasti degli anni ‘90 di una Nazionale italiana che non vince più nulla dal 2005, quando la squadra targata Montali si impose ...

Concerto degli Editors in Italia nel 2018 : info e prezzi dei biglietti in prevendita : Il Concerto degli Editors in Italia nel 2018 rappresenta l'unico spettacolo del gruppo di Tom Smith nel nostro paese. Già noti i prezzi dei biglietti in prevendita per lo show in programma il giorno 29 novembre al Paladozza di Bologna. I costi dei tagliandi di ingresso sono fissati in 25, 30 e 35 euro, esclusi i diritti di prevendita. L'apertura delle porte è stabilita per le ore 18,30, mentre l'inizio del Concerto è atteso dalle ore ...

F1 - GP Italia 2018 : Ferrari - puoi sfatare il tabù Monza. Motore super - è sfida aperta alla Mercedes : Siamo nella tappa decisiva? Forse sì. A Monza spesso i Mondiali di Formula Uno si sono decisi (la vittoria di Michael Schumacher su Ferrari nel 2000, per fare un esempio) anche se negli ultimi anni le gare inserite, posteriori all’appuntamento Italiano, sono aumentate drasticamente. Dopo il round brianzolo (il 14° del 2018) mancheranno 7 GP al termine del campionato e i punti a disposizione saranno 175. Tuttavia, la valenza psicologica di ...

Calcio - Nations League 2018-2019 : i possibili convocati dell’Italia per le sfide a Polonia e Portogallo : E’ tempo di esami per l’Italia di Roberto Mancini, che inizia la sua avventura nella Nations League 2019 con due test importanti contro la Polonia di Robert Lewandowski (7 settembre) e il Portogallo di Cristiano Ronaldo (10 settembre). Gli azzurri hanno bisogno di recuperare la fiducia perduta dopo il tonfo contro la Svezia che ha causato l‘esclusione dai Mondiali 2018. E il primo posto nel girone garantirebbe all’Italia ...

Immigrati - i dati sugli arrivi in Italia nel 2018 : tunisini ed eritrei i più numerosi - ma c'è un -80% rispetto al 2017 : Crollo degli arrivi di migranti in Italia: -80% rispetto al 2017 Diversamente dall'allarmismo che percuote il senso comune complice una Politica che, in perenne campagna elettorale, usa queste povere vittime come capo espiatorio e come 'pedine nelle mani dei potenti'- calano i numeri di migranti che approdano nei porti Italiani. ...

F1 - GP Italia Monza 2018 : come vederlo in tv gratis e in chiaro. C’è la diretta sulla RAI! : Nel prossimo weekend il Tempio della velocità di Monza tornerà protagonista su questi schermi. Dal 31 agosto al 2 settembre il Mondiale di Formula Uno 2018 sarà impegnato sulla celebre pista brianzola. L’appuntamento numero 14 dell’annata è pronto a regalare grandi emozioni agli appassionati e le attese per quanto concerne la Ferrari sono molte. La Rossa è reduce dal trionfale successo di Sebastian Vettel a Spa (Belgio), altro ...

Mountain bike - Mondiali 2018 : i convocati dell’Italia. Gerhard Kerschbaumer sogna in grande - Eleonora Farina ci prova nella downhill : Da mercoledì 5 a domenica 9 settembre si svolgeranno a Lenzerheide (Svizzera) i Mondiali di Mountain bike per le specialità del cross country e della downhill. Alla bike Arena i migliori atleti del mondo si sfideranno per conquistare le medaglie, al termine di una stagione che ha regalato tante emozioni anche agli azzurri. L’Italia cercherà di essere protagonista e di tornare sul podio iridato. La punta della spedizione azzurra sarà Gerhard ...

PolarQuest2018 - come è andata la ricerca del Dirigibile Italia : Il veliero Nanuq durante le 1500 miglia di navigazione (foto: PolarQuest2018) Longyearbyen, Norvegia – Un impengo incredibile, ma per capire se la ricerca del Dirigibile Italia sia stata fruttuosa bisognerà aspettare l’analisi dei dati, a settembre. Questo, in sintesi, è il resoconto di PolarQuest2018, la spedizione polare che il 25 agosto ha completato la circumnavigazione delle Svalbard e concluso la parte principale del suo ...

Volley - Mondiali 2018 : l’Italia reparto per reparto - gli azzurri ai raggi X. Tra punti di forza e debolezze : L’Italia si avvicina a grandi passi ai Mondiali 2018 di Volley maschile che si disputeranno nel nostro Paese dal 9 al 30 settembre. Il CT Chicco Blengini deve ancora sciogliere gli ultimi dubbi sui 14 giocatori che convocherà per la rassegna iridata ma conosciamo meglio la nostra Nazionale reparto per reparto. PALLEGGIATORI: Simone Giannelli può essere il nostro uomo in più, cresce stagione dopo stagione e si conferma come uno ...