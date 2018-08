US Open 2018 - si parte con poche sorprese - ma l’uscita di scena di Halep e Dimitrov è fragorosa. Lorenzi supereroe di un’Italia che c’è : Prima giornata, primi 64 incontri (32 delle parti alte dei tabelloni maschile e femminile) degli US Open 2018, prime sorprese grandi e piccole a Flushing Meadows. Non ci sono stati poi così tanti ribaltoni, ma quelli che ci sono stati hanno fatto rumore: Halep da una parte, Dimitrov dall’altra. Di spunti, in sostanza, la giornata ne ha offerti parecchi. La prima partita sul nuovo Louis Armstrong Stadium è anche quella della sorpresa: Kaia ...

F1 - GP Italia 2018 : i precedenti della Ferrari a Monza. 18 vittorie totali - ma solo una negli ultimi 11 anni : Dopo la bella vittoria di Sebastian Vettel nel Gran Premio del Belgio, il Mondiale 2018 di Formula Uno si trasferisce a Monza, per il Gran Premio d’Italia. Siamo giunti alla 89esima edizione complessiva e la 69esima per quanto riguarda la classe regina, su uno dei tracciati che hanno fatto la storia del motorsport. La Ferrari vuole fare il bis dopo quanto visto a Spa-Francorchamps e ci prova proprio sulla pista di casa, sospinta da un tifo ...

US Open 2018 - tutti gli Italiani in campo martedì 28 agosto. Programma - orari e tv : Le partite saranno visibili in tv su Eurosport ed in streaming su Eurosport Player, mentre OA Sport vi offrirà la diretta live testuale degli incontri. Di seguito l'ordine di gioco completo di domani,...

F1 - GP Italia 2018 : i precedenti della Ferrari a Monza. 18 vittorie totali - ma solo una negli ultimi 11 anni : Dopo la bella vittoria di Sebastian Vettel nel Gran Premio del Belgio, il Mondiale 2018 di Formula Uno si trasferisce a Monza, per il Gran Premio d’Italia. Siamo giunti alla 89esima edizione complessiva e la 69esima per quanto riguarda la classe regina, su uno dei tracciati che hanno fatto la storia del motorsport. La Ferrari vuole fare il bis dopo quanto visto a Spa-Francorchamps e ci prova proprio sulla pista di casa, sospinta da un tifo ...

US Open 2018 : Matteo Berrettini sconfitto da Denis Kudla in tre set - non riesce l’en-plein Italiano di giornata : Non arriva il successo che avrebbe consegnato l’en-plein alla giornata del tennis italiano agli US Open 2018: Matteo Berrettini è stato eliminato al primo turno da Denis Kudla, che ha prevalso in tre set nel terzo confronto dell’anno tra i due (il bilancio era di una vittoria a testa). L’americano è riuscito a entrare in campo con gran solidità ed è stato capace fin dall’inizio di aggredire non tanto la prima, quanto la ...

US Open 2018 - tutti gli Italiani in campo martedì 28 agosto. Programma - orari e tv : Si completano i match del primo turno agli US Open 2018. In campo maschile grande attesa per l’esordio di Roger Federer e Novak Djokovic, che potrebbero poi incontrarsi nei quarti di finale, mentre al femminile è il giorno di Caroline Wozniacki ed Angelique Kerber Sono quattro gli italiani a scendere in campo e tutti nel tabellone maschile: Fabio Fognini, Marco Cecchinato, Federico Gaio e Stefano Travaglia. Le partite saranno visibili in ...

BORSA ItaliaNA OGGI/ Milano news : Per Piazza Affari tornano i dati dall'Italia (28 agosto 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari comincia a intravvedere i 21.000 punti. Diversi i dati macroeconomici in agenda OGGI. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 03:38:00 GMT)

Boxe - Mondiali Youth 2018 : fuori tutti gli Italiani arrivati ai quarti di finale : La giornata di oggi è quella in cui ogni singola traccia di Italia all’edizione 2018 dei Mondiali giovanili di Boxe sparisce in maniera fragorosa. Dei cinque pugili del nostro Paese impegnati, infatti, nessuno è riuscito a superare la soglia dei quarti di finale. Tra gli uomini, Vincenzo Fiaschetti, che doveva combattere con l’uzbeko Togaymudorov nei 91 kg, non sale neppure sul ring a causa del riacutizzarsi di un vecchio infortunio ...

Triathlon - World Series 2018 : a Montreal vincono Mario Mola e Vicky Holland - Italiani con pochi guizzi : Messa alle spalle anche la trasferta canadese di Montreal, non rimane che il gran finale nella Gold Coast australiana per le World Serie 2018 di Triathlon. La tappa nordamericana ci ha regalato grande spettacolo, e due conferme: tra gli uomini, lo spagnolo Mario Mola è il grande favorito per la vittoria finale, dopo aver centrato il quarto successo stagionale, mentre tra le donne la britannica Vicky Holland non ha la minima intenzione di mollare ...

Offerte telefonia mobile agosto 2018 : le migliori promozioni minuti e internet TIM - Vodafone - Wind e 3 Italia : Offerte telefonia mobile agosto 2018, le migliori promozioni minuti e giga di TIM, Vodafone, Wind e 3 Italia Offerte telefonia mobile agosto 2018: le migliori promozioni minuti e internet TIM, ...

F1 - GP Italia 2018 : le indicazioni della Pirelli. “Qualifiche cruciali a Monza. Gomme più morbide rispetto allo scorso anno” : È la settimana che porta a Monza in F1. La gara nel “Tempio della velocità” promette ancora più spettacolo quest’anno, grazie alle monoposto più veloci di sempre, che già hanno fatto incetta di record su altri circuiti. In Italia, come sempre, tanto dipenderà anche dalle Gomme portate dalla Pirelli, che per l’occasione ha optato per Medium (bianca), Soft (gialla) e Supersoft (rossa). Le stesse mescole dello scorso anno e ...

Offerte 3 Italia estate 2018 - c'è tempo fino al 2 settembre per le promozioni ALL-IN - Info costi e dettagli : Offerte 3 Italia estate 2018, c'è tempo fino al 2 settembre per le promozioni ALL-IN Offerte 3 Italia estate 2018, c'è tempo fino al 2 settembre per le promozioni ALL-IN - Info costi e dettagli 3 ...

Tiro a volo - Mondiali Changwon 2018 : i convocati dell’Italia per la rassegna iridata in Corea del Sud : Ufficializzati tutti i convocati dell’Italia ai Mondiali di Tiro a volo: come anticipato dando uno sguardo alle entry list di qualche giorno fa, ci sono tutti i grandi nomi azzurri delle diverse specialità. La rassegna iridata di Changwon, in Corea del Sud, assume ancora maggior importanza dato che assegnerà le prime carte olimpiche per Tokyo 2020: in palio quattro pass per ciascuna specialità olimpica (nel trap misto quindi qualifica per ...

BORSA ItaliaNA OGGI/ Milano news : chiusura a +0 - 27% - Fca a +3 - 46% (27 agosto 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari cerca di consolidarsi sopra i 20.500 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda OGGI. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 17:54:00 GMT)