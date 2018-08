F1 | Ferrari già a Monza a fine luglio | filming day con Charles Leclerc Una mossa

Vela - Mondiali 470 Giovanili 2018 : oro per Benedetta Di Salle ed Alessandra Dubbini - argento per Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò : Cala il sipario a Bracciano sui Mondiali Giovanili 470 di Vela: grandi soddisfazioni per l’Italia, con Benedetta Di Salle ed Alessandra Dubbini campionesse iridate di categoria e Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò che si classificano secondi. Buoni piazzamenti anche per gli altri equipaggi azzurri. Nella gara femminile oro e titolo per Alessandra Dubbini e Benedetta di Salle, ma vanno registrati il settimo posto di Maria Vittoria Marchesini ...

Formula 1 - GP Belgio : Hamilton elogia gli avversari. 'Questa Ferrari ha qualcosa di magico' : La Ferrari trionfa a Spa e Lewis Hamilton , nell'immediato post gara, ha parlato del secondo posto della sua Mercedes, elogiando il rivale Sebastian Vettel per il successo e definendo la Rossa come ...

Ferrari - Arrivabene punge Hamilton : 'Lui mago della pioggia - noi dell'asciutto' : Dopo le sfortunate qualifiche con il meteo che ha favorito le Mercedes, il Cavallino Rampante si è riscattato in gara portando a casa una vittoria importante

F1 – Vettel gasato - Hamilton invidioso della ‘magia’ Ferrari e Verstappen soddisfatto : le parole dei piloti dopo il Gp del Belgio : Vettel, Hamilton e Verstappen parlano dopo l’incredibile Gp del Belgio che ha visto trionfare il pilota tedesco della Ferrari Sebastian Vettel mette a segno una gara perfetta a Spa. Sul circuito del Gp del Belgio il tedesco della Ferrari non teme rivali e si piazza davanti a tutti sul traguardo. Dietro di lui Lewis Hamilton, partito dalla prima casella in griglia, ma beffato alle prime curve della gara da un sorpasso fantasmagorico ...

C'è la pioggia in Q3 - la pole è di Hamilton! Ferrari - prima fila Vettel : Ancora una volta la pioggia nel giorno delle qualifiche. Di più, all'inizio della Q3 decisiva. E allora in queste situazioni il nome di riferimento è sempre quello, Lewis Hamilton. Ma ammesso che si ...

F1 – La pioggia beffa le Ferrari - Hamilton ‘scivola’ verso la pole position : mai nessuno come lui a Spa! : Le qualifiche del Gp del Belgio, caratterizzate dalla pioggia, premiano la velocità della Mercedes di Lewis Hamilton All’Università della Formula Uno la pioggia rende particolarmente frizzanti le qualifiche. Cominciano a scendere le prime gocce di pioggia sul circuito di Spa-Francorchamps proprio durante i primi minuti della Q3. L’acqua fa tornare ai box tutte le monoposto per il cambio pneumatici. Le difficoltà di adattamento ...

DIRETTA FORMULA 1/ F1 streaming video SKY qualifiche e FP3 live : Ferrari - vade retro pioggia! - Gp Belgio 2018 - : DIRETTA FORMULA 1 F1 streaming video SKY qualifiche e FP3 live Gp Belgio 2018 Spa Francorchamps: cronaca e tempi , oggi, .

Ferrari omaggia vittime di Genova : “Nei nostri cuori”/ Messaggio sulle livree e una immagine del Ponte Morandi : Ferrari omaggia vittime di Genova: “Nei nostri cuori”. Messaggio sulle livree e una immagine del Ponte Morandi sorretto dalla Scuderia di Maranello. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 15:35:00 GMT)

Ferrari omaggia le vittime del crollo del ponte di Genova con una livrea speciale : Un gesto apprezzato da parte del marchio italiano più famoso al mondo. Video - Da Mansell-Piquet a Verstappen-Vettel, tutti i duelli infuocati della storia della Formula 1 01:32 Sullo stesso ...

GP Belgio - la Ferrari omaggia Genova : 'Nei nostri cuori' : Un ricordo che unisce il mondo dello sport a quello del popolo genovese colpito dalla tragedia: anche le squadre della Serie A di calcio nel weekend ricorderanno quanto accaduto ed esprimeranno la ...

F1 - a Spa la Ferrari omaggia le vittime di Genova : Un messaggio sulle livree delle Rosse a dieci giorni dal crollo del viadotto Polcevera: "Nei nostri cuori"

F1 - Mondiale 2018 : Ferrari - tra Spa e Monza ti giochi tutto. Ultima spiaggia per non far scappare Hamilton : E così, dopo alcune settimane di vacanza, il Circus della Formula Uno torna in uno degli scenari storici e tradizionali: il tracciato belga di Spa-Francorchamps. Eravamo rimasti alla vittoria di un Lewis Hamilton implacabile, a Budapest (Ungheria), su un circuito che avrebbe dovuto favorire la Ferrari e, invece, un po’ la pioggia delle qualifiche e un po’ l’abilità del pilota britannico hanno ribaltato i valori attesi. Il ...

La signora disabile contro Balotelli e la sua Ferrari gialla : il gesto di Mario che ha fatto infuriare la donna : Mario Balotelli ne combina un’altra delle sue? La signora disabile urla al sopruso contro il calciatore e la sua Ferrari parcheggiata all’ingresso dello stabilimento balneare Mario Balotelli è al centro delle polemiche, dopo che una signora disabile ha denunciato una sua presunta malefatta su Facebook. La testimonianza della donna, riportata dal Messaggero Veneto, parla di un sopruso subito da lei ad opera del calciatore ...