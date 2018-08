F1 2018 | Recensione | Trailer e Gameplay

F1 2018 - recensione : Agosto è ormai diventato il mese della Formula 1 per i giocatori: nonostante la pausa estiva, da ormai qualche anno la terza decade di questo mese vede l'arrivo del gioco ufficiale dedicato alla Formula 1 realizzato da Codemasters. L'appuntamento annuale si rinnova anche quest'anno con la versione PC di F1 2018 in uscita oggi anche per PS4 e Xbox One (anche in versione Pro e One X).La sequenza dei contenuti di questa edizione è piuttosto ...